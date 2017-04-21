Кэхилл, вероятно, пропустит полуфинал Кубка Англии из-за гастроэнтерита

Наставник "Челси" Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на своего защитника Гари Кэхилла в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".

Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что на текущей неделе Кэхилл провел две ночи в госпитале с загадочной болезнью, которая ставит под вопрос его появление на поле "Уэмбли" в субботу.



Выступая перед прессой за день за игры, Конте пояснил, что его подопечный стал жертвой гастроэнтерита, который обычно сопровождается рвотой и диареей. К счастью, проблемы не носят серьезного характера.



"Он прибыл на тренировочную базу с небольшим жаром. Наш доктор предпочел направить его в госпиталь для проверки. Это не такая серьезная проблема, и сейчас Гари уже лучше, его состояние значительно улучшилось".



"Если вы спрашиваете меня насчет завтра, то я скажу, что ему будет очень сложно сыграть. Это не самый удачный период для нас", — цитирует Конте BBC.



Добавим, что Кэхилл выходил в стартовом составе на каждый из 32 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги и лишь однажды был заменен — за шесть минут до окончания поединка против "Эвертона" в ноябре.