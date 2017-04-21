Кэхилл, вероятно, пропустит полуфинал Кубка Англии из-за гастроэнтерита
Наставник "Челси" Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на своего защитника Гари Кэхилла в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".
Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что на текущей неделе Кэхилл провел две ночи в госпитале с загадочной болезнью, которая ставит под вопрос его появление на поле "Уэмбли" в субботу.
Выступая перед прессой за день за игры, Конте пояснил, что его подопечный стал жертвой гастроэнтерита, который обычно сопровождается рвотой и диареей. К счастью, проблемы не носят серьезного характера.
"Он прибыл на тренировочную базу с небольшим жаром. Наш доктор предпочел направить его в госпиталь для проверки. Это не такая серьезная проблема, и сейчас Гари уже лучше, его состояние значительно улучшилось".
"Если вы спрашиваете меня насчет завтра, то я скажу, что ему будет очень сложно сыграть. Это не самый удачный период для нас", — цитирует Конте BBC.
Добавим, что Кэхилл выходил в стартовом составе на каждый из 32 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги и лишь однажды был заменен — за шесть минут до окончания поединка против "Эвертона" в ноябре.
21.04.2017 18:00
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Последние комментарии:
Это хорошо. Луиза и Косту туда же
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гпенсы радужные повязки носят постыдились бы
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Так как в Англии всё по сценарию, то Терри будет человеком, который выведет Челси в финал, а потом его ещё и выиграет для клуба.
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Топчик...
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Это фотошоп?почему на нем капитанская повязка гуннеров
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Крысы бегут с тонущего корабля.
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