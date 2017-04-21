Кэхилл, вероятно, пропустит полуфинал Кубка Англии из-за гастроэнтерита

Гари Кэхилл Наставник "Челси" Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на своего защитника Гари Кэхилла в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".

Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что на текущей неделе Кэхилл провел две ночи в госпитале с загадочной болезнью, которая ставит под вопрос его появление на поле "Уэмбли" в субботу.

Выступая перед прессой за день за игры, Конте пояснил, что его подопечный стал жертвой гастроэнтерита, который обычно сопровождается рвотой и диареей. К счастью, проблемы не носят серьезного характера.

"Он прибыл на тренировочную базу с небольшим жаром. Наш доктор предпочел направить его в госпиталь для проверки. Это не такая серьезная проблема, и сейчас Гари уже лучше, его состояние значительно улучшилось".

"Если вы спрашиваете меня насчет завтра, то я скажу, что ему будет очень сложно сыграть. Это не самый удачный период для нас", — цитирует Конте BBC.

Добавим, что Кэхилл выходил в стартовом составе на каждый из 32 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги и лишь однажды был заменен — за шесть минут до окончания поединка против "Эвертона" в ноябре.


Метки Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. mazabyka 21.04.2017 18:58 # mazabyka
    Это хорошо. Луиза и Косту туда же

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  2. gunars 21.04.2017 18:25 # gunars
    гпенсы радужные повязки носят постыдились бы

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  3. shirokov15 21.04.2017 18:21 # shirokov15
    Так как в Англии всё по сценарию, то Терри будет человеком, который выведет Челси в финал, а потом его ещё и выиграет для клуба.

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  4. chelsealondon 21.04.2017 18:08 # chelsealondon
    Топчик...

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  5. superspurs777 21.04.2017 18:04 # superspurs777
    Это фотошоп?почему на нем капитанская повязка гуннеров

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  6. jesus33 21.04.2017 18:01 # jesus33
    Крысы бегут с тонущего корабля.

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