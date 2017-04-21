Габриэль Жезус может сыграть "Арсеналом"

Нападающий Габриэль Жезус может получить место в заявке "Манчестер Сити" на полуфинальный матч Кубка Англии против "Арсенала" в воскресенье.

Напомним, Жезус сенсационным образом начал свою английскую карьеру, присоединившись к "горожанам" посреди сезона, но 13 февраля против "Борнмута" получил перелом плюсневной кости.



Изначально ходили слухи, что игрок сборной Бразилии может пропустить остаток сезона, однако доверенные доктора Хосепа Гвардиолы из Барселоны совершили очередное маленькое чудо — после операции Габриэлю потребовалось всего два месяца, чтобы вернуться в основную обойму своего тренера.



"Ему гораздо, гораздо лучше. Сегодня он принимал участие в тренировке с нами. Его дела налаживаются, поэтому мы так рады его возвращению".



"Мы отправимся на "Уэмбли" всей командой, поэтому он будет частью этого. А там мы уже решим, попадет ли он в заявку".



"Перед ним были открыты все возможности в Европе, но он решил присоединиться к нам, и мы не можем это забывать. Поэтому мы так рады и надеемся, что он вместе с Серхио Агуэро и остальными поможет нам в концовке сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.