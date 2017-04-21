Рой Кин: "Это конец для Руни в "Юнайтед"

Уэйн Руни Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил уверенность, что карьера Уэйна Руни на "Олд Траффорд" окончена.

Накануне вечером "красным дьяволам" не хватило 90 минут, чтобы сломить сопротивление "Андерлехта". Вдобавок в конце второго тайма Жозе Моуриньо с травмой потерял Златана Ибрагимовича.

Однако на экстра-таймы Моуриньо предпочел выпустить не Руни, а Антони Мартиаля. "Юнайтед" все-таки вырвал победу (2:1) и оформил выход в полуфинал Лиги Европы, но Кин видит в этом признак того, что у Уэйна нет будущего на "Олд Траффорд".

"Если посмотреть на картину в большем масштабе, то я бы сказал, что это конец для Уэйна в "Манчестер Юнайтед". Конечно, он будет играть в концовке сезона, потому что у них много травм. Но он, должно быть, в ярости от того, что не вышел на поле. Абсолютно уверен, это последний гвоздь в крышку гроба для него".

"Я бы ожидал, что он будет в ярости, ведь он лучший бомбардир этого клуба. Если нет, это означает, что он потерял хватку. Полагаю, сегодня вечером он в бешенстве", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 16:00

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  1. selfish 21.04.2017 16:32 # selfish
    Рано начал - рано постарел

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  2. narcot 21.04.2017 16:21 # narcot
    скорей бы этот мешок с говном покинул красную помойку

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  3. wise-zola 21.04.2017 16:20 # wise-zola
    Касильяса сгнобил а этого и подавно сгнобит

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  4. beatboy 21.04.2017 16:02 # beatboy
    Прощай псина! Кукушонок из Челси тебя выжил из обоймы

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