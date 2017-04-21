Рой Кин: "Это конец для Руни в "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил уверенность, что карьера Уэйна Руни на "Олд Траффорд" окончена.
Накануне вечером "красным дьяволам" не хватило 90 минут, чтобы сломить сопротивление "Андерлехта". Вдобавок в конце второго тайма Жозе Моуриньо с травмой потерял Златана Ибрагимовича.
Однако на экстра-таймы Моуриньо предпочел выпустить не Руни, а Антони Мартиаля. "Юнайтед" все-таки вырвал победу (2:1) и оформил выход в полуфинал Лиги Европы, но Кин видит в этом признак того, что у Уэйна нет будущего на "Олд Траффорд".
"Если посмотреть на картину в большем масштабе, то я бы сказал, что это конец для Уэйна в "Манчестер Юнайтед". Конечно, он будет играть в концовке сезона, потому что у них много травм. Но он, должно быть, в ярости от того, что не вышел на поле. Абсолютно уверен, это последний гвоздь в крышку гроба для него".
"Я бы ожидал, что он будет в ярости, ведь он лучший бомбардир этого клуба. Если нет, это означает, что он потерял хватку. Полагаю, сегодня вечером он в бешенстве", — сообщил Кин в эфире ITV.
21.04.2017 16:00
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