Почеттино не считает "Тоттенхэм" фаворитом полуфинала с "Челси"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не считает свою команду фаворитом полуфинала Кубка Англии против "Челси".

В прошлый уикенд, когда "шпорам" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до четырех очках, тренер "синих" Антонио Конте назвал подопечных Почеттино лучшим коллективом в дивизионе на данный момент.



А уже в субботу "Тоттенхэм" и "Челси" сойдутся лицом к лицу в Кубке Англии. Несмотря на слова своего коллеги, Почеттино отказывается присваивать статус фаворита "шпорам".



"Если и есть фаворит, то это "Челси". Они более опытны. Мы говорим о команде, которая побеждала в европейских соревнованиях в последние пять лет. Они во главе Премьер-Лиги, обладают игроками, побеждавшими на Чемпионате Мира, и отличным тренером, становившимся чемпионом в Италии".



"Наши же игроки ничего не выигрывали — или лишь небольшое количество трофеев — однако мы тоже в хорошей форме. Мы прибавляем, мы голодны, и для "Тоттенхэма" важно ставить перед собой такие цели", — цитирует Почеттино Daily Mail.