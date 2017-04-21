Почеттино не считает "Тоттенхэм" фаворитом полуфинала с "Челси"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не считает свою команду фаворитом полуфинала Кубка Англии против "Челси".

В прошлый уикенд, когда "шпорам" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до четырех очках, тренер "синих" Антонио Конте назвал подопечных Почеттино лучшим коллективом в дивизионе на данный момент.

А уже в субботу "Тоттенхэм" и "Челси" сойдутся лицом к лицу в Кубке Англии. Несмотря на слова своего коллеги, Почеттино отказывается присваивать статус фаворита "шпорам".

"Если и есть фаворит, то это "Челси". Они более опытны. Мы говорим о команде, которая побеждала в европейских соревнованиях в последние пять лет. Они во главе Премьер-Лиги, обладают игроками, побеждавшими на Чемпионате Мира, и отличным тренером, становившимся чемпионом в Италии".

"Наши же игроки ничего не выигрывали — или лишь небольшое количество трофеев — однако мы тоже в хорошей форме. Мы прибавляем, мы голодны, и для "Тоттенхэма" важно ставить перед собой такие цели", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Кубок Англии, Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 15:00

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  1. charlton 21.04.2017 15:20 # charlton
    На классе по привычке обоссыт пенсостан

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  2. selfish 21.04.2017 15:15 # selfish
    если Конте проиграет - ничего особенного
    если проиграет Почеттино - это будет зашквар

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  3. mancunia-planet 21.04.2017 15:07 # mancunia-planet
    Фаворит Ливерпуль.шутка

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