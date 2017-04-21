"Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы

Лига Европы Соперником "Манчестер Юнайтед" по полуфинальной стадии Лиги Европы стала испанская "Сельта".

Напомним, накануне вечером "красные дьяволы" отпраздновали победу над "Андерлехтом" со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей) и оформили выход в следующую стадию плей-офф.

А уже сегодня УЕФА провел жеребьевку, в результате которой следующим соперником "Юнайтед" стала "Сельта". В другом полуфинале сыграют "Аякс" и "Лион".

Первый матч "дьяволам" предстоит сыграть на выезде — 4 мая. Ответный пройдет спустя неделю на "Олд Траффорд". Финал Лиги Европы назначен на 24 мая и состоится в Стокгольме, на родине Златана Ибрагимовича.

1/2 финала Лиги Европы

"Аякс" (Голландия) — "Лион" (Франция)
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)


Метки жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 14:40

Количество просмотров Просмотров: 2553

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 21.04.2017 15:36 # skychnie-oboi
    Надеюсь СКам все таки возьмет ЛЕ.И не обосрется как ЛФК.

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  2. gerrard08 21.04.2017 15:30 # gerrard08
    Лан, покс. Хоть я желаю скаму всего самого плохого, но буду рад если Гено поднимет кубок над головой. Мб тогда Райоле легче будет трансфернуть его в юве или рм, клуб по классу Мхо чист.

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  3. warham 21.04.2017 15:29 # warham
    Лион возьмет Лигу Европы. Скриньте.

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  4. dayver 21.04.2017 15:29 # dayver
    Испанский жребий - всегда плохой жребий для англов. Не удивлюсь проходу Сельты.

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  5. selfish 21.04.2017 15:27 # selfish
    что в линии зайдет по Челси-Тоттенхем ?

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  6. al-faarabi 21.04.2017 15:22 # al-faarabi
    в какой раз Манджукич сможет сыграть в финале лч? очень фартовый хорват

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  7. jokerz 21.04.2017 15:08 # jokerz
    А фарот все не погаснет с эпичного всоса челси на ОТ.
    По всем статьям деклассировали шапито, Эррера зачмарил озара, фелайни!!!бля ссал на нигретенка, а Рэшфорд ему помогал, попутно собирая себе коллекцию унитазов из защей Челси, а он все не может соотнести простой факт. Челси, играя в полтора турнирах победил в кубке МЮ благодаря левому удалению и ссыкливости гуэмплена и получил по самые гланды на ОТ. Лучше бы молились пенсы, чтоб в очке МЮ обоссал курятник по традиции, а не проявил принципиальность и не лишил синий биомусор незаслуженного трофея.

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  8. mancunia-planet 21.04.2017 15:02 # mancunia-planet
    Разницы нет с кем, главное 1 матч на выезде, классика

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  9. stepan-jam-boss 21.04.2017 14:58 # stepan-jam-boss
    А вообще лолирую с Ливерки.
    Когда Ливерка играет в ЛЕ, соперники: Вильяерал, МЮ, Боруссия Д, Севилья.
    Когда МЮ играет в ЛЕ, соперники: Сент-Этьен, Ростов, Андерлехт, Сельта.

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  10. jokerz 21.04.2017 14:55 # jokerz
    А, чуть не забыл обоссать пеликанов))
    Бле, какого это показывать яркую игру и все равно сосать болт, бестрофейники ебанутые, бл.

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  11. pistolero-lfc 21.04.2017 14:54 # pistolero-lfc
    думаю французский футбол сделал большой шаг вперед, ЛИОН и МОНАКО одни из фаворитов на кубки, достойно похвалы.

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  12. jokerz 21.04.2017 14:53 # jokerz
    Пенсы и прочий биомусор никонда не потухнут, как никогда не пропадёт Величие МЮ.
    А по теме, андерлехт выглядел более сильной командой, нежели распиареное шапито гуэмлена обоссаного.

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  13. selfish 21.04.2017 14:52 # selfish
    раньше всегда топили за англичан в любых турнирах, не важно какой тим

    сейчас же столько желчи в адрес мю, писдуйте на сайт ла лиги петушки

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  14. cfc000000 21.04.2017 14:50 # cfc000000
    У меня маленький писюн.

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  15. al-faarabi 21.04.2017 14:49 # al-faarabi
    о, опять Пион Систо обоссыт своих сучек, как в том году только в составе с Мидтьюлландом

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  16. pistolero-lfc 21.04.2017 14:47 # pistolero-lfc
    у Юнайтед вроде нет кубка УЕФА/ЛЕ?
    хороший шанс для Жозе вписать своё имя в историю...

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  17. farot 21.04.2017 14:46 # farot
    Ливерпуль в прошлом сезоне уверенно и ярко проходил в плей-офф достаточно крепкие команды, демонстрируя зрелищную игру.
    Скумы же еле-еле и со скрипом проходят команды третьего сорта в дополнительное время.

    Зато Челсе обыграли. ах ах ах

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  18. gerrard08 21.04.2017 14:45 # gerrard08
    Скам с командой Аспаса всемогущего, всех в рот ебущего.
    Отскочить сектантам будет сложнее.

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  19. spartakk 21.04.2017 14:44 # spartakk
    Аспас покарает

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  20. parlor3 21.04.2017 14:44 # parlor3
    как же им везет в жеребьевке то.........

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