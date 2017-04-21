"Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы

Соперником "Манчестер Юнайтед" по полуфинальной стадии Лиги Европы стала испанская "Сельта".

Напомним, накануне вечером "красные дьяволы" отпраздновали победу над "Андерлехтом" со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей) и оформили выход в следующую стадию плей-офф.



А уже сегодня УЕФА провел жеребьевку, в результате которой следующим соперником "Юнайтед" стала "Сельта". В другом полуфинале сыграют "Аякс" и "Лион".



Первый матч "дьяволам" предстоит сыграть на выезде — 4 мая. Ответный пройдет спустя неделю на "Олд Траффорд". Финал Лиги Европы назначен на 24 мая и состоится в Стокгольме, на родине Златана Ибрагимовича.



1/2 финала Лиги Европы



"Аякс" (Голландия) — "Лион" (Франция)

"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)