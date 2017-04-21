"Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы
Соперником "Манчестер Юнайтед" по полуфинальной стадии Лиги Европы стала испанская "Сельта".
Напомним, накануне вечером "красные дьяволы" отпраздновали победу над "Андерлехтом" со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей) и оформили выход в следующую стадию плей-офф.
А уже сегодня УЕФА провел жеребьевку, в результате которой следующим соперником "Юнайтед" стала "Сельта". В другом полуфинале сыграют "Аякс" и "Лион".
Первый матч "дьяволам" предстоит сыграть на выезде — 4 мая. Ответный пройдет спустя неделю на "Олд Траффорд". Финал Лиги Европы назначен на 24 мая и состоится в Стокгольме, на родине Златана Ибрагимовича.
1/2 финала Лиги Европы
"Аякс" (Голландия) — "Лион" (Франция)
"Сельта" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
21.04.2017 14:40
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Последние комментарии:
Надеюсь СКам все таки возьмет ЛЕ.И не обосрется как ЛФК.
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Лан, покс. Хоть я желаю скаму всего самого плохого, но буду рад если Гено поднимет кубок над головой. Мб тогда Райоле легче будет трансфернуть его в юве или рм, клуб по классу Мхо чист.
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Лион возьмет Лигу Европы. Скриньте.
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Испанский жребий - всегда плохой жребий для англов. Не удивлюсь проходу Сельты.
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что в линии зайдет по Челси-Тоттенхем ?
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в какой раз Манджукич сможет сыграть в финале лч? очень фартовый хорват
(ответить)
А фарот все не погаснет с эпичного всоса челси на ОТ.
По всем статьям деклассировали шапито, Эррера зачмарил озара, фелайни!!!бля ссал на нигретенка, а Рэшфорд ему помогал, попутно собирая себе коллекцию унитазов из защей Челси, а он все не может соотнести простой факт. Челси, играя в полтора турнирах победил в кубке МЮ благодаря левому удалению и ссыкливости гуэмплена и получил по самые гланды на ОТ. Лучше бы молились пенсы, чтоб в очке МЮ обоссал курятник по традиции, а не проявил принципиальность и не лишил синий биомусор незаслуженного трофея.
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Разницы нет с кем, главное 1 матч на выезде, классика
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А вообще лолирую с Ливерки.
Когда Ливерка играет в ЛЕ, соперники: Вильяерал, МЮ, Боруссия Д, Севилья.
Когда МЮ играет в ЛЕ, соперники: Сент-Этьен, Ростов, Андерлехт, Сельта.
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А, чуть не забыл обоссать пеликанов))
Бле, какого это показывать яркую игру и все равно сосать болт, бестрофейники ебанутые, бл.
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думаю французский футбол сделал большой шаг вперед, ЛИОН и МОНАКО одни из фаворитов на кубки, достойно похвалы.
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Пенсы и прочий биомусор никонда не потухнут, как никогда не пропадёт Величие МЮ.
А по теме, андерлехт выглядел более сильной командой, нежели распиареное шапито гуэмлена обоссаного.
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раньше всегда топили за англичан в любых турнирах, не важно какой тим
сейчас же столько желчи в адрес мю, писдуйте на сайт ла лиги петушки
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У меня маленький писюн.
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о, опять Пион Систо обоссыт своих сучек, как в том году только в составе с Мидтьюлландом
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у Юнайтед вроде нет кубка УЕФА/ЛЕ?
хороший шанс для Жозе вписать своё имя в историю...
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Ливерпуль в прошлом сезоне уверенно и ярко проходил в плей-офф достаточно крепкие команды, демонстрируя зрелищную игру.
Скумы же еле-еле и со скрипом проходят команды третьего сорта в дополнительное время.
Зато Челсе обыграли. ах ах ах
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Скам с командой Аспаса всемогущего, всех в рот ебущего.
Отскочить сектантам будет сложнее.
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Аспас покарает
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как же им везет в жеребьевке то.........
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