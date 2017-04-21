Венгер опасается, что Уилшир не реализует свой талант

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опасается, что постоянные травмы помешают полузащитнику Джеку Уилширу реализовать его богатый талант.

На этой неделе стало известно, что 25-летний Уилшир уже не сыграет в остатке сезона за "Борнмут", где стабильно выступал на правах аренды. Венгер сомневается, что травматичность позволит Джеку реализовать заложенный в нем талант.



"Мне грустно из-за новой травмы Джека, потому что он одаренный игрок, обладающий большим футбольным интеллектом. Его карьера была приостановлена огромным количеством травм, а добиться успеха на самом высоком уровне можно только тогда, когда ты стабильно играешь в футбол".



"Ты должен неизменно присутствовать на поле и развивать уверенность в себе. Если посмотреть на ребят вроде Криштиану Роналду, то они проводят по 50-60 матчей в год. Им повезло – их развитие не затронули травмы. Печально, что обратная история происходит с таким одаренным игроком, как Джек", - цитирует Венгера The Guardian.