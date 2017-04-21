"Тоттенхэм" не продаст Дайера и Алдервейрелда

Эрик Дайер и Тоби Алдервейрелд "Тоттенхэм" не собирается продавать центрального защитника Тоби Алдервейрелда и полузащитника Эрика Дайера грядущим летом.

Несмотря на то, что продажа Дайера в "Манчестер Юнайтед" поможет "шпорам" выручить около 40 миллионов фунтов, клуб с "Уайт Харт Лэйн" рассчитывает на 23-летнего англичанина, утверждает Sky Sports.

По аналогичному принципу "Тоттенхэм" отметет любые предложения о покупке Алдервейрелда. Главный тренер Мауриио Почеттино уже подтвердил, что не ожидает расставания с бельгийцем.

"Если клубы действительно заинтересованы в наших игроках, они должны постучаться в дверь к (председателю) Даниэлю Леви. Если кто-либо из игроков хочет сменить клуб, решение должен принимать "Тоттенхэм".

"Все наши игроки имеют контракты на ближайшие 2-3 года, поэтому мы не волнуемся по этому поводу. Что касается Тоби, то он проводит всего лишь второй сезон в "Тоттенхэме". Я не думаю, что нас должны беспокоить слухи, связанные с ним", - цитирует Почеттино Goal.



Метки Алдервейрелд, Дайер, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 21.04.2017 13:00

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  1. mancunia-planet 21.04.2017 13:42 # mancunia-planet
    постучаться к Леви никто не пожелает

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  2. ben-arfa 21.04.2017 13:10 # ben-arfa
    За баснословные бабки может и продадут, но защита у шпор конечно топовая.

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