"Тоттенхэм" не продаст Дайера и Алдервейрелда
"Тоттенхэм" не собирается продавать центрального защитника Тоби Алдервейрелда и полузащитника Эрика Дайера грядущим летом.
Несмотря на то, что продажа Дайера в "Манчестер Юнайтед" поможет "шпорам" выручить около 40 миллионов фунтов, клуб с "Уайт Харт Лэйн" рассчитывает на 23-летнего англичанина, утверждает Sky Sports.
По аналогичному принципу "Тоттенхэм" отметет любые предложения о покупке Алдервейрелда. Главный тренер Мауриио Почеттино уже подтвердил, что не ожидает расставания с бельгийцем.
"Если клубы действительно заинтересованы в наших игроках, они должны постучаться в дверь к (председателю) Даниэлю Леви. Если кто-либо из игроков хочет сменить клуб, решение должен принимать "Тоттенхэм".
"Все наши игроки имеют контракты на ближайшие 2-3 года, поэтому мы не волнуемся по этому поводу. Что касается Тоби, то он проводит всего лишь второй сезон в "Тоттенхэме". Я не думаю, что нас должны беспокоить слухи, связанные с ним", - цитирует Почеттино Goal.
21.04.2017 13:00
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постучаться к Леви никто не пожелает
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За баснословные бабки может и продадут, но защита у шпор конечно топовая.
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