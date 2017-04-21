"Сити" потребуется обновить трансферный рекорд для приобретения Бонуччи

"Манчестер Сити" потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера для защитника, чтобы заполучить Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" грядущим летом.

Достоверно известно, что "горожане" пытались приобрести Бонуччи еще прошлым летом, однако после некоторых размышлений игрок сборной Италии предпочел остаться в Турине.



Леонардо остается трансферной целью номер один главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы для укрепления обороны, и на "Этихад" существует уверенность, что этим летом Бонуччи будет открыт к смене клуба.



"Сити" хочет Бонуччи. Центр обороны является проблемой позицией для клуба, и они знают, что летом им нужно это исправить", — цитирует свой надежный источник The Telegraph.



Однако для приобретения итальянца, которому 1 мая исполняется 30 лет, "горожанам" придется крупно потратиться, выложив более 50 миллионов фунтов, за которые в 2014 году ПСЖ приобрел Давида Луиса из "Челси". Столь высокая цена обусловлена тем, что у Леонардо остается еще четыре полных года по контракту, который он заключил в декабре.



Определенный интерес к Бонуччи также проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако приоритетной целью "синих" все-таки является Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона".