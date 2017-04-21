Моуриньо призвал Джонса и Смоллинга поспешить с возвращением в строй

Крис Смоллинг и Фил Джонс Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал травмированных защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга ускорить свое выздоровление и поскорее вернуться в строй.

Накануне в победном матче против "Андерлехта" (2:1) "красные дьяволы" потеряли с травмой колена Маркоса Рохо, что обещает серьезные проблемы Моуриньо на остаток сезона. После выхода в полуфинал Лиги Европы Жозе попросил Джонса со Смоллингом прийти на выручку команде в сложный момент, даже если это будет чревато рецидивом.

"Думаю, это время для Джонса и Смоллинга, чтобы быть храбрыми и рискнуть, потому что ради команды ты должен быть готов на все. Чудеса невозможны. Я не ожидаю чудес, но мы должны постараться сделать все возможное для ускорения процесса восстановления".

"Обладая этим особым духом, ты можешь вернуться быстрее, чем ожидается. Вместо середины мая они могли бы вернуться к началу мая. На их месте я бы вернулся в строй уже завтра", — приводи слова Моуриньо Daily Mail.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 11:00

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  1. j-silver 21.04.2017 11:32 # j-silver
    пздц, ща попробуй им не выйти, можешь больше уже никогда не выйти. жозе он такой

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  2. jerry-maguire 21.04.2017 11:07 # jerry-maguire
    вот он - величайший мотиватор, тактик и психолог... Жозе Моуринью!

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