Моуриньо призвал Джонса и Смоллинга поспешить с возвращением в строй

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал травмированных защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга ускорить свое выздоровление и поскорее вернуться в строй.

Накануне в победном матче против "Андерлехта" (2:1) "красные дьяволы" потеряли с травмой колена Маркоса Рохо, что обещает серьезные проблемы Моуриньо на остаток сезона. После выхода в полуфинал Лиги Европы Жозе попросил Джонса со Смоллингом прийти на выручку команде в сложный момент, даже если это будет чревато рецидивом.



"Думаю, это время для Джонса и Смоллинга, чтобы быть храбрыми и рискнуть, потому что ради команды ты должен быть готов на все. Чудеса невозможны. Я не ожидаю чудес, но мы должны постараться сделать все возможное для ускорения процесса восстановления".



"Обладая этим особым духом, ты можешь вернуться быстрее, чем ожидается. Вместо середины мая они могли бы вернуться к началу мая. На их месте я бы вернулся в строй уже завтра", — приводи слова Моуриньо Daily Mail.