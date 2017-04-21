Моуриньо призвал Джонса и Смоллинга поспешить с возвращением в строй
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал травмированных защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга ускорить свое выздоровление и поскорее вернуться в строй.
Накануне в победном матче против "Андерлехта" (2:1) "красные дьяволы" потеряли с травмой колена Маркоса Рохо, что обещает серьезные проблемы Моуриньо на остаток сезона. После выхода в полуфинал Лиги Европы Жозе попросил Джонса со Смоллингом прийти на выручку команде в сложный момент, даже если это будет чревато рецидивом.
"Думаю, это время для Джонса и Смоллинга, чтобы быть храбрыми и рискнуть, потому что ради команды ты должен быть готов на все. Чудеса невозможны. Я не ожидаю чудес, но мы должны постараться сделать все возможное для ускорения процесса восстановления".
"Обладая этим особым духом, ты можешь вернуться быстрее, чем ожидается. Вместо середины мая они могли бы вернуться к началу мая. На их месте я бы вернулся в строй уже завтра", — приводи слова Моуриньо Daily Mail.
21.04.2017 11:00
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пздц, ща попробуй им не выйти, можешь больше уже никогда не выйти. жозе он такой
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вот он - величайший мотиватор, тактик и психолог... Жозе Моуринью!
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