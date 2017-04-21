УЕФА обвинил ВАДА в ошибочной дисквалификации Сако

УЕФА переложил вину на Всемирное антидопинговое агентство за ту историю с допингом, которая приключилась с защитником "Ливерпуля" Мамаду Сако в прошлом сезоне.

Практически ровно год назад Сако был отстранен от выступлений за "красных" из-за положительной допинг-пробы. Мамаду пропустил концовку сезона, финал Лиги Европы и Евро-2016. Окончательно игрок сборной Франции был оправдан лишь в июле.



Накануне УЕФА опубликовал отчет, раскрывающий детали приключившегося недоразумения. Оказывается, в организме футболиста было обнаружено вещество под названием хигенамин, которое вовсе не относится к запрещенным.



Вину за эту ошибку чиновники из УЕФА решили переложить на ВАДА, чьи лаборатории в Кельне и Лозанне ошибочно дали отмашку для дисквалификации, хотя хигенамин, содержавший в сжигателе жира, что принимал Сако, даже не прошел клинические испытания.



Та история стала переломным моментом в мерсисайдской карьере Сако, потому что Мамаду больше не провел ни одного матча за "красных", поссорившись с Юргеном Клоппом во время предсезонного периода и уйдя в аренду в "Кристал Пэлас" в январе.