"Тяньцзинь Цюаньцзянь" работает над трансфером Диего Косты
Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно работает над приобретением нападающего "Челси" Диего Косты.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь", пытавшийся купить Косту в январе, возобновил интерес к игроку сборной Испании.
И вот сейчас авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что возглавляемый Фабио Каннаваро клуб действительно работает над сделкой и надеется согласовать трансфер до открытия окна в своей стране 19 июня.
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно готов платить Косте 650 тысяч фунтов в неделю "чистыми", тогда как сейчас зарплата Диего на "Стэмфорд Бридж" составляет лишь 150 тыс. фунтов каждые семь дней.
"Я лишь могу сказать, что мы все еще работаем над этой сделкой. Мы установили контакт с целым рядом игроков. У нас высокие стандарты в отношении легионеров, и нас интересуют игроки из топ-клубов вроде "Баварии" и "Реала". Можно уверенно сказать, что у нас те же трансферные цели, что и у этих клубов. Возможно, мы будем вынуждены заплатить больше, ведь теперь мы конкурируем с "Реалом" и "Баварией", — сообщил владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи Sina Sports.
Добавим, что трансферное окно в Китае будет открыто с 19 июня по 14 июля. Это период относится не к межсезонью, как в Европе, а к каникулам на экваторе сезона, который обычно длится с марта по ноябрь.
21.04.2017 09:00
Просмотров: 1376
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че за ху? +35
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С кем тут можно о футболе поговорить?? Или тут все долбоёбы?
(ответить)
Отличная новость.
коста аут, Лукаку ин.
(ответить)
>отдаем
>приобретаем
>сделка от нас
пенсы успешные люди по жизни. процент имеют от денег Чулсе
(ответить)
Очередная гениальная сделка от нас.
Уверен что он окажется там
(ответить)
Здорова, начальник!
Начальник, привет!
У нас тут тепло,
Котлетки в обед
Поторопись!
Начальник
Ты что?
Здесь хорошо,
Тепло и светло
Поторопись!
У нас щас котлетки!
С макарошками?
Нет! С пюрешкой!
Ты поторопись!
У нас щас котлетки!
Котлетки с пюрешкой!
С пюрешкой!
Шахматы, телевизор
Сидим, коробочки клеим!
Ну давай!
Будь здоров!
Будь здоров!
Встретимся
На обеде
Ты поторопись!
У нас щас котлетки!
С макарошками?
Нет! С пюрешкой!
Ты поторопись!
У нас щас котлетки!
С пюрешкой!
С пюрешкой!
(ответить)
650 кусков неделю. 93 куска в день. 3.8 куска в час. 63 фунта в минуту. 1+ фунт в секунду.
(ответить)
Что нового, chelsea клуб-трамплин для ТОП-клубов.
Но сейчас уже становится клубом-трамплином и для китайских помоек.
Это вообще зашквар.
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Остановите, остановите... Выйти, Косте надо выйти.
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>Санчес уходит
>Венгер новый контракт
>Вилшир со сломанной ногой новый контракт
как вам такое лето канониры?
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Прощай песик. Сколько раз говорили не кидайся на людей. Не слушал. Теперь на праздничный стол к азиатам пойдешь.
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Лишь бы не Лукаку
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Давай газуй. Сднил после нового года.
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Уахахахахааа
За 100 лимонов отдаем и приобретаем Морату, Бакайко и Ван Дейка!
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Пи3дуй пес
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