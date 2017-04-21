"Тяньцзинь Цюаньцзянь" работает над трансфером Диего Косты

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно работает над приобретением нападающего "Челси" Диего Косты.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь", пытавшийся купить Косту в январе, возобновил интерес к игроку сборной Испании.



И вот сейчас авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что возглавляемый Фабио Каннаваро клуб действительно работает над сделкой и надеется согласовать трансфер до открытия окна в своей стране 19 июня.



"Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно готов платить Косте 650 тысяч фунтов в неделю "чистыми", тогда как сейчас зарплата Диего на "Стэмфорд Бридж" составляет лишь 150 тыс. фунтов каждые семь дней.



"Я лишь могу сказать, что мы все еще работаем над этой сделкой. Мы установили контакт с целым рядом игроков. У нас высокие стандарты в отношении легионеров, и нас интересуют игроки из топ-клубов вроде "Баварии" и "Реала". Можно уверенно сказать, что у нас те же трансферные цели, что и у этих клубов. Возможно, мы будем вынуждены заплатить больше, ведь теперь мы конкурируем с "Реалом" и "Баварией", — сообщил владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи Sina Sports.



Добавим, что трансферное окно в Китае будет открыто с 19 июня по 14 июля. Это период относится не к межсезонью, как в Европе, а к каникулам на экваторе сезона, который обычно длится с марта по ноябрь.