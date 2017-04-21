Хассельбайнк считает, что Лукаку по силам заменить Косту

Бывшая звезда "Челси" Джимми Флойд Хссельбайнк считает, что нападающему "Эвертона" Ромелу Лукаку по силам заменить Диего Косту на "Стэмфорд Бридж".

Согласно свежим слухам в прессе, Лукаку выразил желание вернуться в "Челси", где он может заменить Диего Косту, которого в свою очередь продолжают активно сватать в Китай.



Также поговаривают, что "ириски" установили ценник в 100 миллионов фунтов за бельгийца, однако Хассельбайнк считает такого рода инвестицию оправданной.



"Ну, давайте не будем забывать, что "Стэмфорд Бридж" — знакомое ему место. Он побывал во множестве клубов, потому что нуждался в матчах и игровом времени. Он побывал в аренде в "Вест Бромвиче", побывал в "Эвертоне" и везде был исключительно хорош. Исключительно".



"Эвертон", на тот момент, заплатил кучу денег за него, но поскольку он значительно вырос за прошедшее время, теперь тебе придется хорошо потратиться, чтобы заполучить в свою команду такого рода бомбардира, которому 24 года".



"Думаю, он совершенно точно стал более зрелым, и если сравнивать Косту и Лукаку, то они очень похожи. Если бы вы сравнили его с Кейном, то они абсолютно разные игроки".



"Учитывая игровой стиль "Челси", он и Мората будут теми игроками, в которых можно увидеть замену для Косты".



Так же Лукаку хорош, как и Коста? Думаю, они очень близки по уровню. Они очень похожи. Лукаку не так темпераментен, но он справляется с обязанностями бомбардира, и я думаю, со временем он станет еще лучше".



"При всем уважении к "Эвертону", в случае перехода в "Челси" он будет играть с более классными игроками, а потому и сам будет играть лучше".



"Да, он окажется под давлением, эта футболка тяжелее, и только игроки определенного склада могут выдерживать это, и ему придется доказать, что ему это по силам. Но, должен признать, в "Эвертоне" он очень, очень, очень хорош", — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.