Хассельбайнк считает, что Лукаку по силам заменить Косту

Диего Коста и Ромелу Лукаку Бывшая звезда "Челси" Джимми Флойд Хссельбайнк считает, что нападающему "Эвертона" Ромелу Лукаку по силам заменить Диего Косту на "Стэмфорд Бридж".

Согласно свежим слухам в прессе, Лукаку выразил желание вернуться в "Челси", где он может заменить Диего Косту, которого в свою очередь продолжают активно сватать в Китай.

Также поговаривают, что "ириски" установили ценник в 100 миллионов фунтов за бельгийца, однако Хассельбайнк считает такого рода инвестицию оправданной.

"Ну, давайте не будем забывать, что "Стэмфорд Бридж" — знакомое ему место. Он побывал во множестве клубов, потому что нуждался в матчах и игровом времени. Он побывал в аренде в "Вест Бромвиче", побывал в "Эвертоне" и везде был исключительно хорош. Исключительно".

"Эвертон", на тот момент, заплатил кучу денег за него, но поскольку он значительно вырос за прошедшее время, теперь тебе придется хорошо потратиться, чтобы заполучить в свою команду такого рода бомбардира, которому 24 года".

"Думаю, он совершенно точно стал более зрелым, и если сравнивать Косту и Лукаку, то они очень похожи. Если бы вы сравнили его с Кейном, то они абсолютно разные игроки".

"Учитывая игровой стиль "Челси", он и Мората будут теми игроками, в которых можно увидеть замену для Косты".

Так же Лукаку хорош, как и Коста? Думаю, они очень близки по уровню. Они очень похожи. Лукаку не так темпераментен, но он справляется с обязанностями бомбардира, и я думаю, со временем он станет еще лучше".

"При всем уважении к "Эвертону", в случае перехода в "Челси" он будет играть с более классными игроками, а потому и сам будет играть лучше".

"Да, он окажется под давлением, эта футболка тяжелее, и только игроки определенного склада могут выдерживать это, и ему придется доказать, что ему это по силам. Но, должен признать, в "Эвертоне" он очень, очень, очень хорош", — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.


Метки Коста, Лукаку, Хассельбайнк, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 08:00

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  1. pistolero-lfc 21.04.2017 08:04 # pistolero-lfc
    Хассельбайнк думает, что Челси до сих пор находится на одном уровне с Эвертоном и Вест Бронвичем.

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