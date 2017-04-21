Клопп предположил, что травмы могли стоить "Ливерпулю" титула

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что без травм его команда могла бы побороться за чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Этот сезон складывается относительно благополучно для лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в плане травм, что принято объяснять отсутствием "синих" в еврокубках.



Однако "Ливерпуль", тоже не обремененный выступлением на европейской арене, не может похвастать тем же. В различные периоды в лазарете побывали многие игроки первой команды, а в данный момент "красные" все еще лишены Джордана Хендерсона, Адама Лаллану, Садио Мане и Данни Ингса.



По мнению Клоппа, многочисленные травмы стоили "Ливерпулю" кучи потерянных очков, обладая которыми "красные" могли бы занимать более выгодную позицию, нежели их текущая третья.



"Множество травм усложняет тебе жизнь. Думаю, все мы согласимся насчет этого: мы лишь в шести, семи, восьми очках от очень интересной зоны таблицы, поэтому, играй мы весь сезон нашими сильнейшими 12-13 игроками..."



"Не факт, что мы непременно претендовали бы на титул, но теперь это неважно, потому что мы не знаем наверняка. Нельзя оглядываться назад. Мы должна искать кадровые решения на следующий матч", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.