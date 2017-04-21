Гари Кэхилл провел две ночи в госпитале
Защитник "Челси" Гари Кэхилл рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Англии против "Тоттенхэма" в субботу из-за странной болезни.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, после тренировки команды Антонио Конте во вторник Кэхилл был вынужден обратиться за медицинской помощью, хотя легкое недомогание ощутил еще в понедельник.
Гари был доставлен в госпиталь, где провел две ночи. Домой 31-летний игрок сборной Англии был выписан только в четверг. Теперь Конте предстоит решить, рискнет ли он Кэхиллом в субботнем матче на "Уэмбли".
Отметим, что еще в прошлый уикенд, перед выездом к "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, "синие" столкнулись с вирусной инфекцией, которая затронула Маркоса Алонсо, Виллиана и Диего Косту. Однако заболевание Кэхилла, как предполагается, никак с этим не связано.
Если Кэхилл все же не будет готов к субботе, его место в команде может занять Курт Зума, замененный в перерыве матча с "Юнайтед", или Джон Терри, не имеющий игровой практики с февраля.
21.04.2017 06:00
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