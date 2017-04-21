Моуриньо обеспокоен травмами Рохо и Ибрагимовича

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил обеспокоенность травмами защитника Маркоса Рохо и нападающего Златана Ибрагимовича.

"Красным дьяволам" потребовалось 120 минут, чтобы преодолеть сопротивление "Андерлехта" и отпраздновать победу 2:1, которая вывела их в полуфинал Лиги Европы.



Однако этот успех дорого стоил "Юнайтед". Еще в середине первого тайма Рохо получил травму колена, а на исходе второго тайма Ибрагимович неудачно приземлился на ногу после единоборства на втором этаже. Жозе опасается, что оба его игрока могут задержаться в лазарете.



"Я не думаю, что это простые травмы, но я предпочитаю дождаться всех медицинских тестов и затем уже говорить. У меня плохое предчувствие в отношении их обоих. Я хочу дождаться и быть оптимистом, но не могу. Думаю, новости будут довольно негативными", — сообщил Моуриньо BT Sport.