"Юнайтед" с огромным трудом пробился в полуфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" потребовалось 120 минут в ответном матче с "Андерлехтом", чтобы оформить победу со счетом 2:1, а вместе с ней и путевку в полуфинал Лиги Европы.

После победы 2:0 над "Челси" в воскресенье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо произвел пять изменений в стартовом составе своей команды, доверившись Серхио Ромеро, Люку Шоу, Майклу Кэррику, Генриху Мхитаряну и Златану Ибрагимовичу.



Уже в самом начале матча гости продемонстрировали свою готовность атаковать, а Леандер Дендонкер, огорчивший "дьяволов" в первой встрече, даже отметился ударом над крестовиной.



Затаившись, "дьяволы" разразились голом на 10-й минуте. Поль Погба из центра поля сделал роскошную диагональную передачу на левый край Рэшфорду. Пас Маркуса на Златана Ибрагимовича не прошел, зато со второй попытки юный англичанин доставил мяч на линию штрафной Генриху Мхитаряну, и тот низом пробил по цели — 1:0.



Хозяева почувствовали уверенность в себе, принявшись атаковать в полную силу. Оборона "Андерлехта" трещала по швам, однако травма Маркоса Рохо, вынужденно покинувшего поле, позволила гостям перевести дух.



А на 32-й минуте "Юнайтед" внезапно пропустил. Юри Тилеманс с дистанции нанес удар в перекладину, после чего мяч удачно отскочил к Лукашу Теодорчику. Нападающий гостей не смог сыграть на добивании, зато это сделал оказавшийся поблизости Софиан Ханни — 1:1.



Пропущенный гол несколько разозлил хозяев, но в остатке сезона они сделали недостаточно для того, чтобы вновь выйти вперед.



Зато во втором тайме "дьяволы" пришли в чувство и вернули контроль над игрой. На 69-й минуте Рэшфорд не реализовал выход один на один, после чего примеру партнера последовали Ибрагимович и Погба, загубившие убойные моменты.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Юнайтед" не смог дожать соперника в основные 90 минут, на исходе которых потерял с травмой еще и Ибрагимовича.



Не сумев избежать экстра-таймов, хозяева принялись делать все возможное, чтобы избежать серии пенальти, но их старания до поры до времени были тщетны. Погба, хоть и забил гол, но уже после свистка рефери.



И все-таки "дьяволы" дожали гостей. На 107-й минуте Рэшфорд классно ускользнул от защитников в центре штрафной и неотразимо пробил с левой ноги — 2:1. Своего "Юнайтед" уже не отдал и даже имел несколько возможностей для третьего гола.



Выход в полуфинал Лиги Европы дался "Юнайтед" дорогой ценой: 120 сложнейших минут, травмы Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича. Команда Жозе Моуриньо продемонстрировала ужасную реализацию, которая едва не стоила вылета из турнира.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:1 (1:1, 1:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:2



Голы: Мхитарян 10, Рэшфорд 107 — Ханни 32.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Рохо (Блинд 23), Байи, Шоу, Кэррик, Погба, Лингард (Феллайни 60), Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Мартиаль 90).



"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Ханни (Станчу 64), Кипчу (Бруно 64), Теодорчик (Телин 79), Ачимпонг.



Предупреждения: Тилеманс, Аппиа.