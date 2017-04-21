"Юнайтед" с огромным трудом пробился в полуфинал Лиги Европы

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" потребовалось 120 минут в ответном матче с "Андерлехтом", чтобы оформить победу со счетом 2:1, а вместе с ней и путевку в полуфинал Лиги Европы.

После победы 2:0 над "Челси" в воскресенье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо произвел пять изменений в стартовом составе своей команды, доверившись Серхио Ромеро, Люку Шоу, Майклу Кэррику, Генриху Мхитаряну и Златану Ибрагимовичу.

Уже в самом начале матча гости продемонстрировали свою готовность атаковать, а Леандер Дендонкер, огорчивший "дьяволов" в первой встрече, даже отметился ударом над крестовиной.

Затаившись, "дьяволы" разразились голом на 10-й минуте. Поль Погба из центра поля сделал роскошную диагональную передачу на левый край Рэшфорду. Пас Маркуса на Златана Ибрагимовича не прошел, зато со второй попытки юный англичанин доставил мяч на линию штрафной Генриху Мхитаряну, и тот низом пробил по цели — 1:0.

Хозяева почувствовали уверенность в себе, принявшись атаковать в полную силу. Оборона "Андерлехта" трещала по швам, однако травма Маркоса Рохо, вынужденно покинувшего поле, позволила гостям перевести дух.

А на 32-й минуте "Юнайтед" внезапно пропустил. Юри Тилеманс с дистанции нанес удар в перекладину, после чего мяч удачно отскочил к Лукашу Теодорчику. Нападающий гостей не смог сыграть на добивании, зато это сделал оказавшийся поблизости Софиан Ханни — 1:1.

Пропущенный гол несколько разозлил хозяев, но в остатке сезона они сделали недостаточно для того, чтобы вновь выйти вперед.

Зато во втором тайме "дьяволы" пришли в чувство и вернули контроль над игрой. На 69-й минуте Рэшфорд не реализовал выход один на один, после чего примеру партнера последовали Ибрагимович и Погба, загубившие убойные моменты.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Юнайтед" не смог дожать соперника в основные 90 минут, на исходе которых потерял с травмой еще и Ибрагимовича.

Не сумев избежать экстра-таймов, хозяева принялись делать все возможное, чтобы избежать серии пенальти, но их старания до поры до времени были тщетны. Погба, хоть и забил гол, но уже после свистка рефери.

И все-таки "дьяволы" дожали гостей. На 107-й минуте Рэшфорд классно ускользнул от защитников в центре штрафной и неотразимо пробил с левой ноги — 2:1. Своего "Юнайтед" уже не отдал и даже имел несколько возможностей для третьего гола.

Выход в полуфинал Лиги Европы дался "Юнайтед" дорогой ценой: 120 сложнейших минут, травмы Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича. Команда Жозе Моуриньо продемонстрировала ужасную реализацию, которая едва не стоила вылета из турнира.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:1 (1:1, 1:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:2

Голы: Мхитарян 10, Рэшфорд 107 — Ханни 32.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Рохо (Блинд 23), Байи, Шоу, Кэррик, Погба, Лингард (Феллайни 60), Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Мартиаль 90).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Ханни (Станчу 64), Кипчу (Бруно 64), Теодорчик (Телин 79), Ачимпонг.

Предупреждения: Тилеманс, Аппиа.


Метки Андерлехт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 00:35

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  1. kos9k 21.04.2017 00:54 # kos9k
    https://cs7050.userapi.com/c543104/v543104514/398ce/k44bpl1Aq4I.jpg

    когда о6оссаный зажал банан

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  2. chelseafanmd 21.04.2017 00:53 # chelseafanmd
    Лион фаворит конечно на 2 головы выше Аякса

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  3. raka-eve 21.04.2017 00:51 # raka-eve
    вот турков сегодня бомбанет

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  4. kos9k 21.04.2017 00:51 # kos9k
    ЛИОН ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЕ

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  5. tvinkovod 21.04.2017 00:51 # tvinkovod
    блин ну наконец епт

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  6. contrario 21.04.2017 00:50 # contrario
    лютые пенки

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  7. tvinkovod 21.04.2017 00:49 # tvinkovod
    яепал эту серию пенок

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  8. manreds 21.04.2017 00:44 # manreds
    Ужасная игра! Что с реализацией? Столько ударов по облакам.. пздц
    но до конца был уверен что забьем и пройдём. Иначе быть не могло.

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  9. apucmokpam 21.04.2017 00:43 # apucmokpam
    мю мощно сыграл, забив победный гол в дополнительное время на своем поле Андерлехту.

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  10. karandash 21.04.2017 00:43 # karandash
    Абсолютно провальная игра в исполнении Златана и Каррика
    С победой, го Аякс в полуфинале.

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  11. tvinkovod 21.04.2017 00:39 # tvinkovod
    только МЮ продолжает тащить англию в еврокубках

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  12. sullivan 21.04.2017 00:39 # sullivan
    Полуфинал лиги чемпионов кееек

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  13. jaguar 21.04.2017 00:38 # jaguar
    как же любит МЮ создавать себе же проблемы, просрали штук 5 сто процентных моментов, еще судьи д0лбое6ы...
    короче с выходом, хоть и с таким!

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  14. mancunia-planet 21.04.2017 00:36 # mancunia-planet
    Рэшфорд в стиле Ибры забил

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  15. dragonishka 21.04.2017 00:36 # dragonishka
    С победой

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  16. billy-talent 21.04.2017 00:35 # billy-talent
    Маэстро.
    https://psv4.userapi.com/c810536/u136062651/docs/dc6b5f584f48/Jose.gif

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