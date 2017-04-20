Азар: "У меня были близкие отношения с Моуриньо"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что у него не было конфликта с Жозе Моуриньо, когда тот покидал "Стэмфорд Бридж".
По слухам, именно Азар был одним из тех игроков, кто стоял за выдворением Особенного из "Челси" в декабре 2015 года. Бельгиец развеял этот миф, уточнив самое главное: никакого конфликта с Моуриньо у него не было.
"У меня были суперотношения с Жозе. Под его руководством я стал лучшим игроком сезона, и в прошлом году он ждал от меня большего. К сожалению, я был недостаточно хорош, но справедливости ради, удержаться на таком уровне игры было тяжело".
"Я всегда был близок к нему, и про Антонио Конте могу сказать то же самое. Многие говорили, что я не слушался Жозе, но это совершенно не так. Наоборот, я всегда питал к нему глубочайшее уважение", - цитирует Азара Telefoot.
20.04.2017 22:00
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Типикал гейпенсы
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да все знают что там гей кружок
теперь итальяшка жарит , даже нигера себе купил
а урина теперь в мю с старым конем с молодыми\
когда уже вскроют этот обман , первый полностью гей клубы в апл
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Фото отличное
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Без Шерлока не разобраться
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вы в самом деле думаете что он может сказать что то другое??? Типа - я хуй ложил на обосцанного и подбил всю команду слить его. Естественно близкие отношения..поцелуи ..обнимашки ..всё такое
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Понятно
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