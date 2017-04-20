Азар: "У меня были близкие отношения с Моуриньо"

Эден Азар и Жозе Моуриньо Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что у него не было конфликта с Жозе Моуриньо, когда тот покидал "Стэмфорд Бридж".

По слухам, именно Азар был одним из тех игроков, кто стоял за выдворением Особенного из "Челси" в декабре 2015 года. Бельгиец развеял этот миф, уточнив самое главное: никакого конфликта с Моуриньо у него не было.

"У меня были суперотношения с Жозе. Под его руководством я стал лучшим игроком сезона, и в прошлом году он ждал от меня большего. К сожалению, я был недостаточно хорош, но справедливости ради, удержаться на таком уровне игры было тяжело".

"Я всегда был близок к нему, и про Антонио Конте могу сказать то же самое. Многие говорили, что я не слушался Жозе, но это совершенно не так. Наоборот, я всегда питал к нему глубочайшее уважение", - цитирует Азара Telefoot.



Метки Азар, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.04.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 685

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  1. mixmaster 20.04.2017 22:57 # mixmaster
    Типикал гейпенсы

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  2. blackdreamer 20.04.2017 22:18 # blackdreamer
    да все знают что там гей кружок
    теперь итальяшка жарит , даже нигера себе купил
    а урина теперь в мю с старым конем с молодыми\
    когда уже вскроют этот обман , первый полностью гей клубы в апл

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  3. viterok 20.04.2017 22:13 # viterok
    Фото отличное

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  4. chelsea-69 20.04.2017 22:11 # chelsea-69
    Без Шерлока не разобраться

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  5. frisby 20.04.2017 22:09 # frisby
    вы в самом деле думаете что он может сказать что то другое??? Типа - я хуй ложил на обосцанного и подбил всю команду слить его. Естественно близкие отношения..поцелуи ..обнимашки ..всё такое

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  6. recyjoed 20.04.2017 22:04 # recyjoed
    Понятно

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