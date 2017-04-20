Азар: "У меня были близкие отношения с Моуриньо"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что у него не было конфликта с Жозе Моуриньо, когда тот покидал "Стэмфорд Бридж".

По слухам, именно Азар был одним из тех игроков, кто стоял за выдворением Особенного из "Челси" в декабре 2015 года. Бельгиец развеял этот миф, уточнив самое главное: никакого конфликта с Моуриньо у него не было.



"У меня были суперотношения с Жозе. Под его руководством я стал лучшим игроком сезона, и в прошлом году он ждал от меня большего. К сожалению, я был недостаточно хорош, но справедливости ради, удержаться на таком уровне игры было тяжело".



"Я всегда был близок к нему, и про Антонио Конте могу сказать то же самое. Многие говорили, что я не слушался Жозе, но это совершенно не так. Наоборот, я всегда питал к нему глубочайшее уважение", - цитирует Азара Telefoot.