Майкл Кин покинет "Бернли" в конце сезона

Центральный защитник Майкл Кин непременно покинет "Бернли" в конце сезона, утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

24-летний Кин великолепно проводит этот сезон, проявив себя с лучшей стороны не только на клубном уровне, но и в сборной Англии. Нет ничего странного в том, что Майкла сватают в ведущие коллективы Премьер-Лиги.



По информации издания, защитник мог покинуть "Терф Мур" еще прошлым летом, когда им интересовался "Лестер". Тогда Майкл согласился продлить свое пребывание в команде Шона Дайча на год, однако теперь Кин совершенно точно уйдет.



Дело не только в персональной договоренности Кина и его тренера Дайча, но и в том, что у Майкла остается всего один год по действующему контракту. Это делает его продажу грядущим летом неизбежной.



Сообщается, что среди претендентов на 24-летнего Кина значатся "Ливерпуль", "Эвертон" и "Тоттенхэм". А вот "Манчестер Юнайтед" в возвращении своего воспитанника не заинтересован, вопреки слухам.