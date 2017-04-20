Майкл Кин покинет "Бернли" в конце сезона

Майкл Кин Центральный защитник Майкл Кин непременно покинет "Бернли" в конце сезона, утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

24-летний Кин великолепно проводит этот сезон, проявив себя с лучшей стороны не только на клубном уровне, но и в сборной Англии. Нет ничего странного в том, что Майкла сватают в ведущие коллективы Премьер-Лиги.

По информации издания, защитник мог покинуть "Терф Мур" еще прошлым летом, когда им интересовался "Лестер". Тогда Майкл согласился продлить свое пребывание в команде Шона Дайча на год, однако теперь Кин совершенно точно уйдет.

Дело не только в персональной договоренности Кина и его тренера Дайча, но и в том, что у Майкла остается всего один год по действующему контракту. Это делает его продажу грядущим летом неизбежной.

Сообщается, что среди претендентов на 24-летнего Кина значатся "Ливерпуль", "Эвертон" и "Тоттенхэм". А вот "Манчестер Юнайтед" в возвращении своего воспитанника не заинтересован, вопреки слухам.


Метки Бернли, Кин

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2017 21:00

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  1. muchampion 20.04.2017 21:16 # muchampion
    МЮ нужны топ-игроки, коим Кин пока не является

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  2. dimon70 20.04.2017 21:11 # dimon70
    Ливерпулю он не нужен,там уже шведа из Лидса сватают к нам.

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  3. sj606 20.04.2017 21:09 # sj606
    он очень медленным был и скорости не было .... так 4то правильное решение

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  4. smokekush 20.04.2017 21:05 # smokekush
    эх ван галь ван галь, обидно конечно , но я думаю ,что он уровнем не выше байи и джонса, рохо приобрёл стабильность,мю надо укреплять полузащиту и нападение, крайний защ тоже не помешал бы, странно что фосу менса редко выходит

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  5. fc-zenit 20.04.2017 21:00 # fc-zenit
    КИн в Челси перейдёт

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