"Арсенал" хочет сохранить Уилшира, несмотря на травму

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир все равно получит новый контракт — даже на костылях.

На текущей неделе "Борнмут", где Уилшир проводит этот сезон на правах аренды, подтвердил, что Джек сломал свою левую ногу. Из-за аналогичной травмы игрок сборной Англии пропустил почти всю прошлую кампанию.



Эта травма ставит по угрозу будущее Джека в "Арсенале", где у него остается всего один год по контракту, однако Венгер уверяет — трещина в малоберцовой кости не повлияла у Джека на его желание удержать своего воспитанника.



"Травма не имеет никакого отношения к продлению контракта Джека. Думаю, там очень легкая трещина, которая совсем не требует никакой операции. Мы должны запастись терпением. Свою реабилитацию он пройдет здесь, потому что сезон для него окончен".



"Джек — хороший футболист с отличными футбольными мозгами. Его карьере часто мешают травмы. А сегодня на высшем уровне стабильность выступлений имеет определяющее значение. Когда ты выбываешь из строя, тебе всегда требуется некоторое время для возвращения уверенности в себе".



"Если посмотреть на всех этих парней топ-уровня в мире вроде Криштиану Роналду, то они проводят по 50-60 матчей в год. Уверен, в целом сезон сложился хорошо для Джека, и эта травма — чистая случайность. Там был стык. Такое могло случиться, даже если прежде у него не было бы всех этих проблем", — цитирует Венгера The Telegraph.