Раньери готов вернуться в английский футбол
Бывший тренер "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться в английский футбол грядущим летом.
Клаудио очень тяжело переживал свое увольнение из "Лестера" в феврале — в своем прощальном заявлении итальянский специалист говорил, что надеялся провести у "лис" остаток своей карьеры.
Однако время лечит, и теперь 65-летний Раньери намерен возобновить тренерскую деятельность. Клаудио даже готов взяться за другой английский клуб.
"Я готов вернуться к работе. Готов ли я рассмотреть предложения из Англии? Почему нет? Я европейский тренер, не так ли? Где найдется хороший проект, там я и готов поработать", — сообщил Раньери в эфире BT Sport.
20.04.2017 19:00
Просмотров: 485
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какая разница куда, всё равно провалится
(ответить)
В ВХЮ!
(ответить)
В Сандерленд!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий