Раньери готов вернуться в английский футбол

Клаудио Раньери Бывший тренер "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться в английский футбол грядущим летом.

Клаудио очень тяжело переживал свое увольнение из "Лестера" в феврале — в своем прощальном заявлении итальянский специалист говорил, что надеялся провести у "лис" остаток своей карьеры.

Однако время лечит, и теперь 65-летний Раньери намерен возобновить тренерскую деятельность. Клаудио даже готов взяться за другой английский клуб.

"Я готов вернуться к работе. Готов ли я рассмотреть предложения из Англии? Почему нет? Я европейский тренер, не так ли? Где найдется хороший проект, там я и готов поработать", — сообщил Раньери в эфире BT Sport.


Метки Лестер, Раньери, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. budun 20.04.2017 19:58 # budun
    какая разница куда, всё равно провалится

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  2. mancunia-planet 20.04.2017 19:12 # mancunia-planet
    В ВХЮ!

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  3. bes-ter 20.04.2017 19:01 # bes-ter
    В Сандерленд!

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