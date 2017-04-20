Раньери готов вернуться в английский футбол

Бывший тренер "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться в английский футбол грядущим летом.

Клаудио очень тяжело переживал свое увольнение из "Лестера" в феврале — в своем прощальном заявлении итальянский специалист говорил, что надеялся провести у "лис" остаток своей карьеры.



Однако время лечит, и теперь 65-летний Раньери намерен возобновить тренерскую деятельность. Клаудио даже готов взяться за другой английский клуб.



"Я готов вернуться к работе. Готов ли я рассмотреть предложения из Англии? Почему нет? Я европейский тренер, не так ли? Где найдется хороший проект, там я и готов поработать", — сообщил Раньери в эфире BT Sport.