Венгер ждет от "Арсенала" выхода в финал Кубка Англии

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ожидает от "канониров" победы в полуфинале Кубка Англии над "Манчестер Сити".

Кубок Англии остается последним шансом двух команд на трофей в этом сезоне, однако кризис в игре "Арсенала" делает безоговорочным фаворитом матча "горожан". Венгер не согласен с букмекерами: француз ожидает от своих парней победы.

"Когда команда пробивается в полуфинал, я ожидаю от нее победы и выхода в финал. Матчи на "Уэмбли" представляют особенный опыт для игроков: они выходят на поле предельно мотивированными и собранными".

"Да, мы подходим к матчу не в лучшем настроении, наша уверенность находится не на максимуме. Но этот матч позволит показать, насколько мы готовы бороться и идти до конца. Это наш единственный шанс на трофей", - цитирует Венгера BBC.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 20.04.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. knvlay 20.04.2017 18:18 # knvlay
    будет обоссан Пепом

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  2. mancunia-planet 20.04.2017 18:01 # mancunia-planet
    голубки объективно сильнее, шансов немного
    да и буки не верят в Арсенал...

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