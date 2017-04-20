Венгер ждет от "Арсенала" выхода в финал Кубка Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ожидает от "канониров" победы в полуфинале Кубка Англии над "Манчестер Сити".

Кубок Англии остается последним шансом двух команд на трофей в этом сезоне, однако кризис в игре "Арсенала" делает безоговорочным фаворитом матча "горожан". Венгер не согласен с букмекерами: француз ожидает от своих парней победы.



"Когда команда пробивается в полуфинал, я ожидаю от нее победы и выхода в финал. Матчи на "Уэмбли" представляют особенный опыт для игроков: они выходят на поле предельно мотивированными и собранными".



"Да, мы подходим к матчу не в лучшем настроении, наша уверенность находится не на максимуме. Но этот матч позволит показать, насколько мы готовы бороться и идти до конца. Это наш единственный шанс на трофей", - цитирует Венгера BBC.