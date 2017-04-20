"Ливерпуль" не будет продавать Джана
"Ливерпуль" не собирается продавать полузащитника Эмре Джана, даже несмотря на то, что контракт немца истекает уже через год.
Как известно, 23-летний Джан отказывается продлевать свой договор с "красными" и может уйти на правах свободного агента уже летом 2018 года. Тем не менее, "Ливерпуль" не собирается продавать Эмре по окончании сезона.
По информации The Guardian, "Ливерпуль" считает ценность Джана для команды выше потенциального приобретения нового игрока ему на смену. Таким образом, в новый сезон Эмре вступит с контрактом, срок которого истечет через 12 месяцев.
Издание добавляет, что Джан не спешит подписывать новый контракт сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эмре затребовал зарплату в размере 100 тысяч фунтов в неделю; во-вторых, немец хочет получить роль опорного полузащитника, которая сейчас закреплена за капитаном Джорданом Хендерсоном.
По мнению Джана, амплуа полузащитника box-to-box негативно отражается на его здоровье. Именно рывки от штрафной до штрафной приводят к участившимся травмам задней поверхности бедра, уверен Эмре.
20.04.2017 17:00
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Ну Джан как бы и является опорником, к 22 годам из него можно было слепить что нибудь на уровне Алонсо, если бы БР не ебланил ставя его на позицию цз.
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в последние недели круто прибавил, возможно действительно до этого была какая-то незалеченная травма, как говорил юрген топ, и это мешало ему нормально играть
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Издание добавляет, что Джан не спешит подписывать новый контракт сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эмре затребовал зарплату в размере 100 тысяч фунтов в неделю; во-вторых, немец хочет получить роль опорного полузащитника, которая сейчас закреплена за капитаном Джорданом Хендерсоном.
По мнению Джана, амплуа полузащитника box-to-box негативно отражается на его здоровье. Именно рывки от штрафной до штрафной приводят к участившимся травмам задней поверхности бедра, уверен Эмре.
Источник: http://fapl.ru/posts/54434/?c=1#c6342512
Ах ах ах
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Если придет Кейта и аоч в центр, Хендо залечит все свои болячки, то чан загниет на скамейке, будет чот тип муренки и съебед а обидках.
Аминь.
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так даже до центрального защитника недалеко
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