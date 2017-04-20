"Ливерпуль" не будет продавать Джана

Эмре Джан "Ливерпуль" не собирается продавать полузащитника Эмре Джана, даже несмотря на то, что контракт немца истекает уже через год.

Как известно, 23-летний Джан отказывается продлевать свой договор с "красными" и может уйти на правах свободного агента уже летом 2018 года. Тем не менее, "Ливерпуль" не собирается продавать Эмре по окончании сезона.

По информации The Guardian, "Ливерпуль" считает ценность Джана для команды выше потенциального приобретения нового игрока ему на смену. Таким образом, в новый сезон Эмре вступит с контрактом, срок которого истечет через 12 месяцев.

Издание добавляет, что Джан не спешит подписывать новый контракт сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эмре затребовал зарплату в размере 100 тысяч фунтов в неделю; во-вторых, немец хочет получить роль опорного полузащитника, которая сейчас закреплена за капитаном Джорданом Хендерсоном.

По мнению Джана, амплуа полузащитника box-to-box негативно отражается на его здоровье. Именно рывки от штрафной до штрафной приводят к участившимся травмам задней поверхности бедра, уверен Эмре.



Метки Джан, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 20.04.2017 17:00

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  1. lauda 20.04.2017 17:47 # lauda
    Ну Джан как бы и является опорником, к 22 годам из него можно было слепить что нибудь на уровне Алонсо, если бы БР не ебланил ставя его на позицию цз.

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  2. liverfun 20.04.2017 17:27 # liverfun
    в последние недели круто прибавил, возможно действительно до этого была какая-то незалеченная травма, как говорил юрген топ, и это мешало ему нормально играть

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  3. gerrard08 20.04.2017 17:06 # gerrard08
    Издание добавляет, что Джан не спешит подписывать новый контракт сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эмре затребовал зарплату в размере 100 тысяч фунтов в неделю; во-вторых, немец хочет получить роль опорного полузащитника, которая сейчас закреплена за капитаном Джорданом Хендерсоном.

    По мнению Джана, амплуа полузащитника box-to-box негативно отражается на его здоровье. Именно рывки от штрафной до штрафной приводят к участившимся травмам задней поверхности бедра, уверен Эмре.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54434/?c=1#c6342512

    Ах ах ах

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  4. gerrard08 20.04.2017 17:05 # gerrard08
    Если придет Кейта и аоч в центр, Хендо залечит все свои болячки, то чан загниет на скамейке, будет чот тип муренки и съебед а обидках.
    Аминь.

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  5. pistolero-lfc 20.04.2017 17:04 # pistolero-lfc
    так даже до центрального защитника недалеко

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