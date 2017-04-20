"Ливерпуль" не будет продавать Джана

"Ливерпуль" не собирается продавать полузащитника Эмре Джана, даже несмотря на то, что контракт немца истекает уже через год.

Как известно, 23-летний Джан отказывается продлевать свой договор с "красными" и может уйти на правах свободного агента уже летом 2018 года. Тем не менее, "Ливерпуль" не собирается продавать Эмре по окончании сезона.



По информации The Guardian, "Ливерпуль" считает ценность Джана для команды выше потенциального приобретения нового игрока ему на смену. Таким образом, в новый сезон Эмре вступит с контрактом, срок которого истечет через 12 месяцев.



Издание добавляет, что Джан не спешит подписывать новый контракт сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эмре затребовал зарплату в размере 100 тысяч фунтов в неделю; во-вторых, немец хочет получить роль опорного полузащитника, которая сейчас закреплена за капитаном Джорданом Хендерсоном.



По мнению Джана, амплуа полузащитника box-to-box негативно отражается на его здоровье. Именно рывки от штрафной до штрафной приводят к участившимся травмам задней поверхности бедра, уверен Эмре.