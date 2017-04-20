Юрген Клопп исключает покупку Харта

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не будет покупать Джо Харта у "Манчестер Сити" или какого-либо другого голкипера грядущим летом.

В этом сезоне "красные" не имеют твердого первого номера. Клопп начинал сезон с Симоном Миньоле в воротах, затем какое-то время доверял Лорису Кариусу, после чего вновь сделал ставку на бельгийца.



Эти метания Юргена породили слухи о том, что летом "Ливерпуль" купит нового голкипера. На "Энфилд" активно сватают Джо Харта, у которого нет будущего в "Сити", однако Клопп не собирается укреплять последний рубеж.



"Мы обычно не говорим о такого рода вещах, но в данном конкретном случае, думаю, мы можем озвучить свою позицию. Джо Харт — великолепный голкипер, голкипер сборной Англии, голкипер высочайшего мастерства, но мы сами обладаем голкиперами высочайшего мастерства. Он не тот, к кому мы присматриваемся в настоящее время, и, надеюсь, не тот к кому мы будем присматриваться в будущем. Дело не в Джо, а в том, что мы и так обладаем двумя сильными голкиперами".



"Кроме того, блестящий сезон в "Хаддерсфилде" проводит Данни Уорд. Он наш игрок, и мы вернем его, поэтому у нас будет конкуренция", — цитирует Клоппа The Guardian.