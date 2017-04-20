"Тоттенхэм" хочет заполучить Дугласа Косту

"Тоттенхэм" готов потратить 30 миллионов фунтов на приобретение вингера "Баварии" Дугласа Косту.

Клуб с "Уайт Харт Лэйн" уже сейчас разрабатывает список игроков, которых главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино хотел бы видеть в следующем сезоне. Возвращение в Лигу Чемпионов лишь усиливает аппетиты "Тоттенхэма", сообщает Daily Mirror.



По информации источника, среди прочих "шпорам" приглянулся вариант с приобретением 26-летнего Косты. Бразилец, оцениваемый в 30 миллионов фунтов, уже намекал на желание сменить обстановку.



Сообщается, что по окончании сезона Дуглас намерен уйти в клуб, где сможет получать регулярную игровую практику. Если "Тоттенхэм" сумеет убедить бразильца, следующим делом лондонский клуб расстанется с Муссой Сиссоко.