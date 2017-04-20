Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Андерлехт"

Манчестер Юнайтед В четверг вечером в домашнем противостоянии с "Андерлехтом" "Манчестер Юнайтед" постарается оформить выход в полуфинальную стадию Лиги Европы.

Напомним, первый четвертьфинальный матч команд в Брюсселе завершился вничью. Открыв счет в первом тайме усилиями Генриха Мхитаряна, "красные дьяволы" доминировали над соперником, но свое преимущество развить не смогли, а в концовке пропустили ответный гол — 1:1.

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо был глубоко расстроен упущенной победой, однако забитый на выезде гол все равно является определенным преимуществом и обязывает "Андерлехт" атаковать в ответном матче.

"Андерлехт" находится в хорошей форме и в данный момент возглавляет бельгийскую лигу. Подопечные Рене Вайлера не знаю поражений уже семь матчей кряду, включая пять побед, и надеются впервые с 1990 года добраться до полуфинала какого-либо европейского турнира.

"Юнайтед" тоже будет уверен в своих силах — уверенности "дьяволам" непременно придаст их убедительная победа над лидирующим в Премьер-Лиге "Челси" в прошлое воскресенье (2:0).

"Юнайтед" выиграл все четыре предыдущих встречи с бельгийскими командами на своем поле с общим счетом 21:2.

В 17 последних выездах в Англию "Андерлехт" не одержал ни одной победы, потерпев 15 поражений.

Как тренер, Моуриньо выиграл все восемь последних домашних матчей в еврокубках, включая пять на "Олд Траффорд" в этом сезоне.

"Андерлехт" забивал в каждом из 11 последних выездных матчей в еврокубках.

В трех последних домашних матчах Лиги Европы "Юнайтед" не пропускал.

Четыре из пяти своих голов в этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" все еще вынужден обходиться без Фила Джонса, Криса Смоллинга и Хуана Маты, но Уэйн Руни уже возобновил тренировки после травмы лодыжки и имеет шансы попасть в число запасных. Место в воротах, как подтвердил Моуриньо, займет Серхио Ромеро.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия). Первый матч — 1:1
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:05 Онлайн-трансляция


Метки Андерлехт, анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 20.04.2017 14:52 # g3ndalf
    Чисто из интереса хотелось бы увидеть 5 команд из апл в следующей лч

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  2. mancunia-planet 20.04.2017 14:32 # mancunia-planet
    судя по стате у лехта вообще шансов нет...

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  3. fc-zenit 20.04.2017 14:32 # fc-zenit
    Какой кэф на проход Андерлехта?

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  4. spartakk 20.04.2017 14:31 # spartakk
    я хз как надо по жизни опуститься, чтобы смотреть такие матчи
    зашквар короч

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  5. mu-fc 20.04.2017 14:24 # mu-fc
    Идем зарабатывать очки для колек в лч, асренал, ттх

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  6. stepan-jam-boss 20.04.2017 14:08 # stepan-jam-boss
    Отдохнувшие Ибрагимович и Мхитарян на изи выносят и спокойно залетают в полуфинал за новой жертвой.

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  7. fc-zenit 20.04.2017 14:07 # fc-zenit
    Хоть-бы прое6али помойные скумо6ляди.

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  8. j-silver 20.04.2017 14:04 # j-silver
    вылетят из ле и закончат сезон на 5-м месте
    ах ах ах сорян за спойлер

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  9. bluebload 20.04.2017 14:03 # bluebload
    Удачи

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  10. rap-woiska 20.04.2017 14:00 # rap-woiska
    чую сенсацию

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  11. pistolero-lfc 20.04.2017 14:00 # pistolero-lfc
    За Англичан.

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