Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Андерлехт"

В четверг вечером в домашнем противостоянии с "Андерлехтом" "Манчестер Юнайтед" постарается оформить выход в полуфинальную стадию Лиги Европы.

Напомним, первый четвертьфинальный матч команд в Брюсселе завершился вничью. Открыв счет в первом тайме усилиями Генриха Мхитаряна, "красные дьяволы" доминировали над соперником, но свое преимущество развить не смогли, а в концовке пропустили ответный гол — 1:1.



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо был глубоко расстроен упущенной победой, однако забитый на выезде гол все равно является определенным преимуществом и обязывает "Андерлехт" атаковать в ответном матче.



"Андерлехт" находится в хорошей форме и в данный момент возглавляет бельгийскую лигу. Подопечные Рене Вайлера не знаю поражений уже семь матчей кряду, включая пять побед, и надеются впервые с 1990 года добраться до полуфинала какого-либо европейского турнира.



"Юнайтед" тоже будет уверен в своих силах — уверенности "дьяволам" непременно придаст их убедительная победа над лидирующим в Премьер-Лиге "Челси" в прошлое воскресенье (2:0).



"Юнайтед" выиграл все четыре предыдущих встречи с бельгийскими командами на своем поле с общим счетом 21:2.



В 17 последних выездах в Англию "Андерлехт" не одержал ни одной победы, потерпев 15 поражений.



Как тренер, Моуриньо выиграл все восемь последних домашних матчей в еврокубках, включая пять на "Олд Траффорд" в этом сезоне.



"Андерлехт" забивал в каждом из 11 последних выездных матчей в еврокубках.



В трех последних домашних матчах Лиги Европы "Юнайтед" не пропускал.



Четыре из пяти своих голов в этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил на "Олд Траффорд".



"Юнайтед" все еще вынужден обходиться без Фила Джонса, Криса Смоллинга и Хуана Маты, но Уэйн Руни уже возобновил тренировки после травмы лодыжки и имеет шансы попасть в число запасных. Место в воротах, как подтвердил Моуриньо, займет Серхио Ромеро.



Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия). Первый матч — 1:1

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:05 Онлайн-трансляция