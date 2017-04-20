"Арсенал" хочет перехватить Ван Дейка

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил вступить в борьбу за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.

Ожидается, что серьезная травма, восстановление после которой сейчас завершает Ван Дейк, не скажется на интересе к его персоне со стороны больших клубов грядущим летом.



Как утверждает Daily Mirror, в данный момент фаворитом в борьбе за 25-летнего голландца является "Челси". Также заполучить Виргила мечтают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Эвертон".



С недавних пор к числу претендентов на Ван Дейка присоединились "канониры", чей центр обороны нуждается в укреплении, как показал этот сезон. Сообщается, что "Арсенал" уже делает запросы насчет доступности Виргила.



В случае приобретения Ван Дейка, который был на радаре у "Арсенала" еще до своего ухода из "Селтика", Венгер может всерьез задуматься о том, чтобы насовсем перейти на схему с тремя защитниками, которую он успешно опробовал в матче прошлого уикенда против "Мидлсбро".