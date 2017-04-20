Символическая сборная Года Премьер-Лиги по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала символическую сборную Года, в которой доминирующее представительство получили "Челси" и "Тоттенхэм".

Две первых команды Премьер-Лиги делегировали в сборную сразу по четыре игрока. "Челси" - Гари Кэхилла, Давида Луиса, Эдена Азара и Нголо Канте. "Тоттенхэм" - Кайла Уокера, Данни Роуза, Деле Алли и Харри Кейна.



Дополняют символическую сборную, состав которой определяли сами футболисты, голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вингер "Ливерпуля" Садио Мане и нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку.



Добавим, что из шести номинантов на звание Игрока Года по версии PFA в символическую сборную не попал нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович и вингер "Арсенала" Алексис Санчес.



