Символическая сборная Года Премьер-Лиги по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала символическую сборную Года, в которой доминирующее представительство получили "Челси" и "Тоттенхэм".
Две первых команды Премьер-Лиги делегировали в сборную сразу по четыре игрока. "Челси" - Гари Кэхилла, Давида Луиса, Эдена Азара и Нголо Канте. "Тоттенхэм" - Кайла Уокера, Данни Роуза, Деле Алли и Харри Кейна.
Дополняют символическую сборную, состав которой определяли сами футболисты, голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вингер "Ливерпуля" Садио Мане и нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку.
Добавим, что из шести номинантов на звание Игрока Года по версии PFA в символическую сборную не попал нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович и вингер "Арсенала" Алексис Санчес.
20.04.2017 12:05
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Последние комментарии:
о
Золото Макконахи вышло в качестве. можно заценить
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можно детектить пюдоров по горению на Мане
26 матчей - 14 голов - 6 гп
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Весь состав Челси должен был тут быть...
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> мане
Ясно
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Где Аспи, лол...
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Ссышь в рот гунерам ссышь, а они все кукарекают.. Я конечно понимаю, что у них всего 1 игрок на всю команду играет, но это не значит, что его и в президенты, и на майдан, и на евровидение - пихать всюду надо)) 0
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ссу на хэйтеров Аллегри, еще три года назад говорил что он топарь.
уже сейчас видно что реал самый слабый соперник из полуфиналистов, любой соперник для них не сюрприз, хочешь обоссут тактикой, хочешь автобусом, желание есть - обоссут быстрыми контраатаками, физрук зидан будет в восторге
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Слишком много игроков с ттх
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Все по делу, но на место Луиза я бы поставил Ловрена.
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что этот негрила манэ потерял в сборной? за то что на кубок африки свалил?
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Фейл сезона - заплатить 40 млн за игрока с отступными 20 млн
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лол ору со скама. раз в сезон выдали норм матч (да и то оказалось, что пенсов инфекция какая то поразила, вот они и днили) и уже начались вскукареки, что эллела топ, решфорт топ ну и кто там еще у них топ.
но проф. игроков то не нае6ешь, они то помнят, как пенсы выжигали весь сезон кроме этого матча, а скум точно так же весь этот сезон играл на кожаной флейте вместо того чтоб в футбол играть. единственный игрок норм у них это дегей, тут согласен, таких донных ляпов и привозов как куртоис не выдает
кароче скам обоссан официально Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA)
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Но ведь..Эррера ЖИ топ
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>кэхил
>луиз
>канте
> де гей
ясно)
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Хех, поржал с этой нубской сборной ))
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ветка горения скумов и прочих молдован
потом почитаем ах ах ах
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норм Мане пописал на ггшку Санчеса ах ах ах
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но...вить...эррерра...как жы так??
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Не тот темнокожий в красной футболке присутствует
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Мане конечно тут абсолютно лишний
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