Символическая сборная Года Премьер-Лиги по версии PFA

Харри Кейн и Деле Алли Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала символическую сборную Года, в которой доминирующее представительство получили "Челси" и "Тоттенхэм".

Две первых команды Премьер-Лиги делегировали в сборную сразу по четыре игрока. "Челси" - Гари Кэхилла, Давида Луиса, Эдена Азара и Нголо Канте. "Тоттенхэм" - Кайла Уокера, Данни Роуза, Деле Алли и Харри Кейна.

Дополняют символическую сборную, состав которой определяли сами футболисты, голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вингер "Ливерпуля" Садио Мане и нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Добавим, что из шести номинантов на звание Игрока Года по версии PFA в символическую сборную не попал нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович и вингер "Арсенала" Алексис Санчес.

Символическая сборная по версии PFA


Метки PFA, награды

Автор foxmcfc   

Дата 20.04.2017 12:05

Количество просмотров Просмотров: 3050

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Последние комментарии:




  1. spartakk 20.04.2017 13:11 # spartakk
    о
    Золото Макконахи вышло в качестве. можно заценить

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  2. spartakk 20.04.2017 13:10 # spartakk
    можно детектить пюдоров по горению на Мане
    26 матчей - 14 голов - 6 гп

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  3. chelsealondon 20.04.2017 13:03 # chelsealondon
    Весь состав Челси должен был тут быть...

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  4. pushook 20.04.2017 13:00 # pushook
    > мане
    Ясно

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  5. cristean2 20.04.2017 13:00 # cristean2
    Где Аспи, лол...

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  6. mcferson-42 20.04.2017 12:56 # mcferson-42
    Ссышь в рот гунерам ссышь, а они все кукарекают.. Я конечно понимаю, что у них всего 1 игрок на всю команду играет, но это не значит, что его и в президенты, и на майдан, и на евровидение - пихать всюду надо)) 0

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  7. al-faarabi 20.04.2017 12:56 # al-faarabi
    ссу на хэйтеров Аллегри, еще три года назад говорил что он топарь.
    уже сейчас видно что реал самый слабый соперник из полуфиналистов, любой соперник для них не сюрприз, хочешь обоссут тактикой, хочешь автобусом, желание есть - обоссут быстрыми контраатаками, физрук зидан будет в восторге

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  8. apucmokpam 20.04.2017 12:56 # apucmokpam
    Слишком много игроков с ттх

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  9. lauda 20.04.2017 12:52 # lauda
    Все по делу, но на место Луиза я бы поставил Ловрена.

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  10. al-faarabi 20.04.2017 12:50 # al-faarabi
    что этот негрила манэ потерял в сборной? за то что на кубок африки свалил?

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  11. lauda 20.04.2017 12:49 # lauda
    Фейл сезона - заплатить 40 млн за игрока с отступными 20 млн

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  12. j-silver 20.04.2017 12:48 # j-silver
    лол ору со скама. раз в сезон выдали норм матч (да и то оказалось, что пенсов инфекция какая то поразила, вот они и днили) и уже начались вскукареки, что эллела топ, решфорт топ ну и кто там еще у них топ.
    но проф. игроков то не нае6ешь, они то помнят, как пенсы выжигали весь сезон кроме этого матча, а скум точно так же весь этот сезон играл на кожаной флейте вместо того чтоб в футбол играть. единственный игрок норм у них это дегей, тут согласен, таких донных ляпов и привозов как куртоис не выдает
    кароче скам обоссан официально Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA)

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  13. second005 20.04.2017 12:46 # second005
    Но ведь..Эррера ЖИ топ

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  14. narcot 20.04.2017 12:42 # narcot
    >кэхил
    >луиз
    >канте
    > де гей

    ясно)

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  15. reams 20.04.2017 12:41 # reams
    Хех, поржал с этой нубской сборной ))

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  16. spartakk 20.04.2017 12:39 # spartakk
    ветка горения скумов и прочих молдован
    потом почитаем ах ах ах

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  17. spartakk 20.04.2017 12:38 # spartakk
    норм Мане пописал на ггшку Санчеса ах ах ах

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  18. j-silver 20.04.2017 12:36 # j-silver
    но...вить...эррерра...как жы так??

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  19. red-devil-4ever 20.04.2017 12:36 # red-devil-4ever
    Не тот темнокожий в красной футболке присутствует

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  20. stepan-jam-boss 20.04.2017 12:28 # stepan-jam-boss
    Мане конечно тут абсолютно лишний

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