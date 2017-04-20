Ромеро хочет стать первым номером "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заявил, что по-прежнему надеется стать первым номером своей команды.
Как известно, будущее основного голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа находится под вопросом. Пресса продолжает активно сватать испанца в "Реал".
Существует вероятность, что грядущим летом "Юнайтед" лишится Де Хеа, и в таком случае тренеру Жозе Моуриньо потребуется приобрести нового голкипера — или довериться Ромеро. Сам Серхио готов к этой роли.
"Ты всегда надеешься стать первым номером и ради этого работаешь каждую неделю. Я пришел сюда ради огромной возможности и огромного испытания".
"Когда тебе дается возможность перебраться в такой громадный клуб, как "Манчесте Юнайтед", даже если изначально в качестве запасного голкипера, то ты хватаешься за нее обеими руками".
"Я стараюсь упорно работать на каждой тренировке каждую неделю, демонстрируя тренеру, что я готов. Я демонстрирую каждому, что если во мне нуждаются, то я в хорошей форме, уверен в себе, и на меня можно рассчитывать", — цитирует Ромеро Daily Mail.
Меж тем, Моуриньо подтвердил, что 30-летний аргентинец будет защищать ворота команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта", однако Жозе не гарантирует Ромеро место в старте на финал, если "дьяволы" туда доберутся.
"Нет, он не является моим голкипером на Лигу Европы, он является моим голкипером на завтрашний матч. Он был моим голкипером и в других матчах, но он не является моим голкипером на Лигу Европы. Я никогда не делаю такого строго разделения. Да, я могу сказать, что отдаю приоритет Серхио в Лиге Европы, но у нас также были матчи, в которых играл Давид".
"Каждый раз, когда Серхио играет, он играет хорошо. Он очень надежен, а это очень важно, потому что у тебя могут возникнуть проблемы, когда твой основной голкипер не готов к игре. Я всегда стараюсь использовать ротацию среди голкиперов в различных соревнованиях, но не делаю такого строгого разделения: "Этот турнир для тебя, этот турнир для него", — сообщил Моуриньо.
20.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
де хея на кросса и иско меняем и все рады
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в след сезоне станет
как раз под стать середняку мешку
за 8 место бороться само то будет
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Только за, Хею меняем на кросса и хамеса
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