Моуриньо: "Я был расстроен не Златаном, а командой"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пояснил, что его критика в адрес игроков атакующей группы не относится лично к нападающем Златану Ибрагимовичу.

После упущенной победы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) Моуриньо заявил, что на месте защитников он был бы расстроен своими партнерами по команде из атакующей линии.



В преддверии ответного матча с "Андерлехтом", не желая дополнительно огорчать Ибрагимовича, не попавшего в стартовый состав на поединок Премьер-Лиги против "Челси" в минувший уикенд, Моуриньо объяснил, что его критика была обращена в целом к команде, а не к кому-либо конкретно.



"Я был расстроен не Златаном, я был расстроен командой. Команда полностью контролировала игру, но не прикончила ее. Обыграй мы "Андерлехт" со счетом 3:0, и о завтрашнем матче мы говорили бы, как о товарищеском".



"Завтра мы могли бы сыграть спокойный матч, предоставив шанс Акселю Туанзебе и другим молодым парням, не испытывая при этом давления. Было легко снять всякую интригу, но мы не сделали этого", — цитирует Моуриньо Sky Sports.