"Саутгемптон" нацелился на Янссона и Сигурдссона

"Саутгемптон" включил в число своих трансферных целей на лето защитника "Лидса" Понтуса Янссона и полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона.

Оба игрока имеют контракты со своими клубами до июня 2020, однако "святые" надеются, что перспектива провести следующий сезон в Чемпиошипе заставить Янссона и Сигурдссона подумать о переезде на "Сент Мэри".



Как известно, в данный момент "Суонси" находится в зоне вылета Премьер-Лиги и ведет заочную борьбу с "Халлом" за продление прописки в элите. Что касается Янссона, то он вместе с "Лидсом" сражается за место в зоне плей-офф Чемпионшипа.



Таким образом, если "лебеди" покинут Премьер-Лигу, а "белые" не смогут в нее выйти, это резко повысит шансы "Саутгемптона" заполучить Сигурдссона с Янссоном, сообщает Sky Sports.



По информации издания, "Саутгемптон" проявляет интерес к Сигурдссону уже два года, а в 2016 даже пытался приобрести исландца. В шведе Янссене "святые" видят возможную замену Виргилу Ван Дейку, который обещает стать трансферной целью топ-клубов грядущим летом.