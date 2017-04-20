Диего Коста может уехать в Китай летом

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста остается трансферной целью клубов из Китая, согласившись на переезд куда, он стал бы самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Напомним, 28-летний игрок сборной Испании порывался уехать в Китай еще в январе, когда ему поступило роскошное предложение из "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Грядущим летом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и другие клубы китайской Суперлиги будут готовы предпринять новую попытку заманить Диего. По информации Daily Mirror, Коста уже имеет на руках одно предложение стоимостью 34 миллиона фунтов в год "чистыми" — или 650 тыс. фунтов в неделю.

На "Стэмфорд Бридж" даже существуют опасения, что переговоры с китайскими клубами являются истинной причиной спада у Косты в последние месяцы — Диего забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги после смены календарного года.

Так или иначе, сомнения насчет будущего Косты только подкрепляют интерес "синих" к Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Альваро Морате из "Ювентуса".


Метки Коста, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1003

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 20.04.2017 08:49 # j-silver
    продавайте эту псину быстрее, беситска

    (ответить)

  2. g3ndalf 20.04.2017 08:45 # g3ndalf
    Авца, мората в реале прописан.

    (ответить)

  3. dragonishka 20.04.2017 08:04 # dragonishka
    Главное, что не в Корею.

    (ответить)

  4. gio 20.04.2017 08:03 # gio
    Пора Мухтар, бабла на Лукака надо собрать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: