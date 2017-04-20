Диего Коста может уехать в Китай летом
Нападающий "Челси" Диего Коста остается трансферной целью клубов из Китая, согласившись на переезд куда, он стал бы самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Напомним, 28-летний игрок сборной Испании порывался уехать в Китай еще в январе, когда ему поступило роскошное предложение из "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Грядущим летом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и другие клубы китайской Суперлиги будут готовы предпринять новую попытку заманить Диего. По информации Daily Mirror, Коста уже имеет на руках одно предложение стоимостью 34 миллиона фунтов в год "чистыми" — или 650 тыс. фунтов в неделю.
На "Стэмфорд Бридж" даже существуют опасения, что переговоры с китайскими клубами являются истинной причиной спада у Косты в последние месяцы — Диего забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги после смены календарного года.
Так или иначе, сомнения насчет будущего Косты только подкрепляют интерес "синих" к Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Альваро Морате из "Ювентуса".
20.04.2017 08:00
Просмотров: 1003
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продавайте эту псину быстрее, беситска
(ответить)
Авца, мората в реале прописан.
(ответить)
Главное, что не в Корею.
(ответить)
Пора Мухтар, бабла на Лукака надо собрать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий