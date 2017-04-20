Три клуба Премьер-Лиги сделали предложения Колашинацу

Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац имеет на руках предложения от трех клубов Премьер-Лиги: "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Эвертона".

Напомним, на прошлой неделе в прессе появилась информация, что Сеад уже заключил предварительный контракт с "Арсеналом". Отец футболиста быстро это опроверг и пообещал, что в течение семи следующих дней его сын сделает выбор между "канонирами" и "Миланом".



По прошествии нескольких дней борьба за Колашинаца лишь обострилась. Как стало известно Sky Sports, в данный момент свои предложения защитнику сборной Боснии сделали уже три клуба Премьер-Лиги плюс "Милан". Кроме того, не теряет надежд продлить истекающий контракт Сеада "Шальке-04", но вероятность этого чрезвычайно мала.



Сообщается, что 23-летний Колашинац, сыгравший 31 матч за клуб из Гельзенкирхена в этом сезоне, пока не определился со своим будущим и все еще рассматривает поступившие предложения.



Ко всему вышесказанному издание Daily Mail добавляет лишь одну интересную деталь: в процессе переговоров "Арсенал" пообещал Колашинацу, что Арсен Венгер останется на посту главного тренера в следующем сезоне.