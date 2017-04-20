Ромелу Лукаку хочет вернуться в "Челси"
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку определился с наиболее предпочтительным направлением для продолжения своей карьеры, выразив желание вернуться в "Челси".
Несмотря на отказ Лукаку от нового контракта, "ириски" дали ясно понять всем заинтересованным клубам, что не собираются отдавать своего бомбардира без боя, установив впечатляющий ценник за Ромелу — 100 миллионов фунтов.
23-летнего бельгийца продолжают сватать в "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", однако изданию The Telegraph стало известно, что Лукаку сообщил своим друзьям о желании вернуться на "Стэмфорд Бридж".
В то же время "Челси" будет очень непросто осуществить обратный трансфер Ромелу, поскольку отношения "синих" с "Эвертоном" сильно испортились два года назад, когда мерсисайдский клуб отказался отпускать защитника Джона Стоунса в Лондон.
Сообщается, что "ириски", скорее, продадут Лукаку в "Юнайтед", чем в "Челси", однако на "Гудисон Парк" нет уверенности, что Жозе Моуриньо по-настоящему нуждается в их бомбардире, да и сам Ромелу весьма однозначен в своих предпочтениях.
Если вдобавок к этому Лукаку подаст прошение о трансфере, то "Эвертон" вряд ли сможет строить препятствия к возвращению Ромелу в "Челси".
20.04.2017 05:55
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил мнение о неудачах английских клубов в еврокубках.
"Думаю, важный момент заключён в количестве матчей. Рождество - это важный период, который сложно пройти в Премьер-лиге.
Кроме того, уровень соревнований совершенно иной. На прошлых выходных "Реал" играл вторым составом в чемпионате. В Англии такое невозможно.
Каждый матч в Англии играется с высокой интенсивностью с первой до последней минуты. Здесь гораздо сложнее играть, чем в других странах", - цитирует Моуринью Mirror
А этот все скулит
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Да что же ему там, мёдом намазоно чтоле
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Куда перейдет Терри?
Хватит ли у него воли и амбиций уйти в Сити (у нас налаженные связи со всякими выброшенными собаками - Виейра, Харгривз, Лэмпард) и помочь нам взять очередной титул.
Или он струхнет и выберет клубишко уровня Кристал пэласа или Уотфорда просто чтобы жопу в Лондоне оставить?
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бабуину мало окропления еще хочет
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Админ там сын Трампа каминг аут сделал. Выставляй на главную.
http://www.euro-football.ru/article/31/1003715263_syin_prezidenta_ssha_yavlyaetsya_poklonnikom_arsenala
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Норм, пусть возвращается. Больше спины, в тактике ниче не изменится, только клепать будет на полтора десятка больше каждые пол сезона
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