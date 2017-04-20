Ромелу Лукаку хочет вернуться в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку определился с наиболее предпочтительным направлением для продолжения своей карьеры, выразив желание вернуться в "Челси".

Несмотря на отказ Лукаку от нового контракта, "ириски" дали ясно понять всем заинтересованным клубам, что не собираются отдавать своего бомбардира без боя, установив впечатляющий ценник за Ромелу — 100 миллионов фунтов.

23-летнего бельгийца продолжают сватать в "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", однако изданию The Telegraph стало известно, что Лукаку сообщил своим друзьям о желании вернуться на "Стэмфорд Бридж".

В то же время "Челси" будет очень непросто осуществить обратный трансфер Ромелу, поскольку отношения "синих" с "Эвертоном" сильно испортились два года назад, когда мерсисайдский клуб отказался отпускать защитника Джона Стоунса в Лондон.

Сообщается, что "ириски", скорее, продадут Лукаку в "Юнайтед", чем в "Челси", однако на "Гудисон Парк" нет уверенности, что Жозе Моуриньо по-настоящему нуждается в их бомбардире, да и сам Ромелу весьма однозначен в своих предпочтениях.

Если вдобавок к этому Лукаку подаст прошение о трансфере, то "Эвертон" вряд ли сможет строить препятствия к возвращению Ромелу в "Челси".


Метки Лукаку, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2017 05:55

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  1. chelsea-69 20.04.2017 07:11 # chelsea-69
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил мнение о неудачах английских клубов в еврокубках.

    "Думаю, важный момент заключён в количестве матчей. Рождество - это важный период, который сложно пройти в Премьер-лиге.

    Кроме того, уровень соревнований совершенно иной. На прошлых выходных "Реал" играл вторым составом в чемпионате. В Англии такое невозможно.

    Каждый матч в Англии играется с высокой интенсивностью с первой до последней минуты. Здесь гораздо сложнее играть, чем в других странах", - цитирует Моуринью Mirror

    А этот все скулит

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  2. chelsea-69 20.04.2017 07:09 # chelsea-69
    Да что же ему там, мёдом намазоно чтоле

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  3. superglor 20.04.2017 06:09 # superglor
    Куда перейдет Терри?

    Хватит ли у него воли и амбиций уйти в Сити (у нас налаженные связи со всякими выброшенными собаками - Виейра, Харгривз, Лэмпард) и помочь нам взять очередной титул.

    Или он струхнет и выберет клубишко уровня Кристал пэласа или Уотфорда просто чтобы жопу в Лондоне оставить?

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  4. qwertyinho 20.04.2017 06:09 # qwertyinho
    бабуину мало окропления еще хочет

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  5. stepan-jam-boss 20.04.2017 06:03 # stepan-jam-boss
    Админ там сын Трампа каминг аут сделал. Выставляй на главную.

    http://www.euro-football.ru/article/31/1003715263_syin_prezidenta_ssha_yavlyaetsya_poklonnikom_arsenala

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  6. rollbin 20.04.2017 06:00 # rollbin
    Норм, пусть возвращается. Больше спины, в тактике ниче не изменится, только клепать будет на полтора десятка больше каждые пол сезона

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