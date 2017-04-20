Ромелу Лукаку хочет вернуться в "Челси"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку определился с наиболее предпочтительным направлением для продолжения своей карьеры, выразив желание вернуться в "Челси".

Несмотря на отказ Лукаку от нового контракта, "ириски" дали ясно понять всем заинтересованным клубам, что не собираются отдавать своего бомбардира без боя, установив впечатляющий ценник за Ромелу — 100 миллионов фунтов.



23-летнего бельгийца продолжают сватать в "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", однако изданию The Telegraph стало известно, что Лукаку сообщил своим друзьям о желании вернуться на "Стэмфорд Бридж".



В то же время "Челси" будет очень непросто осуществить обратный трансфер Ромелу, поскольку отношения "синих" с "Эвертоном" сильно испортились два года назад, когда мерсисайдский клуб отказался отпускать защитника Джона Стоунса в Лондон.



Сообщается, что "ириски", скорее, продадут Лукаку в "Юнайтед", чем в "Челси", однако на "Гудисон Парк" нет уверенности, что Жозе Моуриньо по-настоящему нуждается в их бомбардире, да и сам Ромелу весьма однозначен в своих предпочтениях.



Если вдобавок к этому Лукаку подаст прошение о трансфере, то "Эвертон" вряд ли сможет строить препятствия к возвращению Ромелу в "Челси".