Кейн надеется опередить Лукаку в гонке бомбардиров

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не желает уступать "Золотую бутсу" своему конкуренту из "Эвертона" Ромелу Лукаку.

В данный момент именно Лукаку возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 25 голами. Кейн, едва вернувшийся в строй после травмы лодыжки, отличился на четыре раза меньше, но все еще надеется опередить бельгийца и оставить при себе "Золотую бутсу", обладателем которой он стал в прошлом сезоне.



"Сложно не следить за его успехами. Несомненно, будучи нападающим, ты хочешь стать лучшим бомбардиром в лиге. Лукаку очень хорош, и здесь существует большая конкуренция, но важнее всего, чтобы мы выигрывали матчи".



"Я слегка наблюдаю за гонкой бомбардиров, и если смогу добавить несколько голов, то еще посмотрим, кто станет лучшим", — сообщил Кейн официальному веб-сайту "Тоттенхэма".