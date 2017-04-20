Кейн надеется опередить Лукаку в гонке бомбардиров
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не желает уступать "Золотую бутсу" своему конкуренту из "Эвертона" Ромелу Лукаку.
В данный момент именно Лукаку возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 25 голами. Кейн, едва вернувшийся в строй после травмы лодыжки, отличился на четыре раза меньше, но все еще надеется опередить бельгийца и оставить при себе "Золотую бутсу", обладателем которой он стал в прошлом сезоне.
"Сложно не следить за его успехами. Несомненно, будучи нападающим, ты хочешь стать лучшим бомбардиром в лиге. Лукаку очень хорош, и здесь существует большая конкуренция, но важнее всего, чтобы мы выигрывали матчи".
"Я слегка наблюдаю за гонкой бомбардиров, и если смогу добавить несколько голов, то еще посмотрим, кто станет лучшим", — сообщил Кейн официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
20.04.2017 00:05
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