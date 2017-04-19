"Ливерпуль" не будет покупать голкипера летом

Покупка нового голкипера не входит в планы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на грядущее летом, утверждает Sky Sports.

На текущей неделе с новой силой вспыхнули слухи о переходе Джо Харта, принадлежащего "Манчестер Сити", в команду Клоппа. Пресса сообщала, что "красные" могут заполучить первого номера сборной Англии всего за 20 миллионов фунтов.



Однако даже если Харт действительно будет доступен для приобретения, Клоппу это безразлично. По информации авторитетного издания, Юрген собирается и дальше доверять Симону Миньоле с Лорисом Кариусом, которые в этом сезоне попеременно защищают ворота "Ливерпуля".



Сообщается, что в следующей кампании Клопп готов предпринять новую попытку сделать своего соотечественника Кариуса основным голкипером "красных". Первая попытка не увенчалась успехом — после неудачных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма", в декабре Лорис сел в запас и пока не получил второго шанса.



Добавим, что Миньоле очень уверенно завершает этот сезон, а в двух последних матчах — против "Стоука" и "Вест Бромвича" — и вовсе был одним из главных творцов побед своей команды.