"Ливерпуль" не будет покупать голкипера летом
Покупка нового голкипера не входит в планы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на грядущее летом, утверждает Sky Sports.
На текущей неделе с новой силой вспыхнули слухи о переходе Джо Харта, принадлежащего "Манчестер Сити", в команду Клоппа. Пресса сообщала, что "красные" могут заполучить первого номера сборной Англии всего за 20 миллионов фунтов.
Однако даже если Харт действительно будет доступен для приобретения, Клоппу это безразлично. По информации авторитетного издания, Юрген собирается и дальше доверять Симону Миньоле с Лорисом Кариусом, которые в этом сезоне попеременно защищают ворота "Ливерпуля".
Сообщается, что в следующей кампании Клопп готов предпринять новую попытку сделать своего соотечественника Кариуса основным голкипером "красных". Первая попытка не увенчалась успехом — после неудачных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма", в декабре Лорис сел в запас и пока не получил второго шанса.
Добавим, что Миньоле очень уверенно завершает этот сезон, а в двух последних матчах — против "Стоука" и "Вест Бромвича" — и вовсе был одним из главных творцов побед своей команды.
19.04.2017 22:00
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суарес фекальце переоцененное, от которого мячи иной раз отскакивают похлеще чем от побревняка. гроза норвичей и недофевов вроде луиза.
тот же торрес на пике намнооого сильнее был.
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Кто помнит когда Юве последний раз пропускал 3 и более голов?
Суарез вообще потерял мотивацию. В ЛФК его пусть с нами возвращает себе мотивацию.
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Димасик, Димасик, хау из ё игнлиш???
Хэв ю апгрэйдыд ит ту пре-интэрмедиатэ?
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Кстати если по-чеснаку, то Миньоле последние 3 матча - абсолютно лучший голкипер АПЛ, а Лукас - лучший опорник!!!
(ответить)
так два клоуна остаются. цирк должен жить.
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пора барсе замену псине подыскивать
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Кёйперс будет судить финал, скриньте.
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и этого плаксивого уругвайского толстяка считают одним из лучших напов в мире?
лол, блять.
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куадрадо типичный пинс-недофутболист.
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с такими киперами только лч и брать.
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е6ать там Тухеля тушат))0
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бл* как называлась винда,которая после XP вышла?
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норм ебут боруську, 2 банки меньше чем за 20 минут
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Отскакивает джуве
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опять зафейленный сезон будет
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А все мечтали о Харте
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норм клопп мой пердак подрывает
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