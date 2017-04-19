"Ливерпуль" не будет покупать голкипера летом

Лорис Кариус и Симон Миньоле Покупка нового голкипера не входит в планы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на грядущее летом, утверждает Sky Sports.

На текущей неделе с новой силой вспыхнули слухи о переходе Джо Харта, принадлежащего "Манчестер Сити", в команду Клоппа. Пресса сообщала, что "красные" могут заполучить первого номера сборной Англии всего за 20 миллионов фунтов.

Однако даже если Харт действительно будет доступен для приобретения, Клоппу это безразлично. По информации авторитетного издания, Юрген собирается и дальше доверять Симону Миньоле с Лорисом Кариусом, которые в этом сезоне попеременно защищают ворота "Ливерпуля".

Сообщается, что в следующей кампании Клопп готов предпринять новую попытку сделать своего соотечественника Кариуса основным голкипером "красных". Первая попытка не увенчалась успехом — после неудачных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма", в декабре Лорис сел в запас и пока не получил второго шанса.

Добавим, что Миньоле очень уверенно завершает этот сезон, а в двух последних матчах — против "Стоука" и "Вест Бромвича" — и вовсе был одним из главных творцов побед своей команды.


Метки Кариус, Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. multazar 19.04.2017 22:46 # multazar
    суарес фекальце переоцененное, от которого мячи иной раз отскакивают похлеще чем от побревняка. гроза норвичей и недофевов вроде луиза.
    тот же торрес на пике намнооого сильнее был.

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  2. pistolero-lfc 19.04.2017 22:41 # pistolero-lfc
    Кто помнит когда Юве последний раз пропускал 3 и более голов?

    Суарез вообще потерял мотивацию. В ЛФК его пусть с нами возвращает себе мотивацию.

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  3. kipeloff89 19.04.2017 22:37 # kipeloff89
    Димасик, Димасик, хау из ё игнлиш???

    Хэв ю апгрэйдыд ит ту пре-интэрмедиатэ?

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  4. kipeloff89 19.04.2017 22:35 # kipeloff89
    Кстати если по-чеснаку, то Миньоле последние 3 матча - абсолютно лучший голкипер АПЛ, а Лукас - лучший опорник!!!

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  5. contrario 19.04.2017 22:25 # contrario
    так два клоуна остаются. цирк должен жить.

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  6. knvlay 19.04.2017 22:25 # knvlay
    пора барсе замену псине подыскивать

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  7. john-henry 19.04.2017 22:24 # john-henry
    Кёйперс будет судить финал, скриньте.

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  8. mdfjvnlabngmlas 19.04.2017 22:22 # mdfjvnlabngmlas
    и этого плаксивого уругвайского толстяка считают одним из лучших напов в мире?
    лол, блять.

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  9. mdfjvnlabngmlas 19.04.2017 22:18 # mdfjvnlabngmlas
    куадрадо типичный пинс-недофутболист.

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  10. mdfjvnlabngmlas 19.04.2017 22:15 # mdfjvnlabngmlas
    с такими киперами только лч и брать.

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  11. mcferson-42 19.04.2017 22:15 # mcferson-42
    е6ать там Тухеля тушат))0

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  12. rap-woiska 19.04.2017 22:11 # rap-woiska
    бл* как называлась винда,которая после XP вышла?

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  13. tvinkovod 19.04.2017 22:07 # tvinkovod
    норм ебут боруську, 2 банки меньше чем за 20 минут

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  14. bratella 19.04.2017 22:06 # bratella
    Отскакивает джуве

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  15. metropol 19.04.2017 22:04 # metropol
    опять зафейленный сезон будет

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  16. wmrpkvhzeflbrmo 19.04.2017 22:01 # wmrpkvhzeflbrmo
    А все мечтали о Харте

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  17. rap-woiska 19.04.2017 22:01 # rap-woiska
    норм клопп мой пердак подрывает

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