Моуриньо советует Мартиалю брать пример с Рэшфорда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ожидает прогресса от нападающего Антони Мартиаля, приведя тому в пример Маркуса Рэшфорда.

На матч минувшего уикенда против "Челси" Мартиаль даже не попал в запас, тогда как Рэшфорд появился с первых минут и забил гол, в итоге ставший победным (2:0).



Моуриньо доволен тем, как преодолевает свои трудности Маркус, и считает, что Антони должен брать пример со своего партнера по команде. Жозе по-прежнему верит, что 21-летний француз может быть успешным в "Юнайтед".



"Мы вместе уже почти 10 месяцев. Насколько лучше я знаю игроков теперь, настолько же лучше они знают меня. Насколько я знаю, что нравится игрокам, настолько же они знают, что нравится мне. Насколько я следую в направлении игроков, настолько же и игроки должны следовать в моем направлении".



"В этот весь смысл. Именно поэтому Маркус Рэшфорд, даже без голов, даже не забивая в Премьер-Лиге с сентября, всегда был игроком, которому я доверяю, которого я использую в матчах, которого я поддерживаю, потому что он всегда следовал в моем направлении — направлении, в котором, согласно моим желаниям, должен следовать игрок "Манчестер Юнайтед". Рэшфорд делает это".



"Думаю ли я, что Антони обладает огромным потенциалом? Да, я так думаю. Думаю ли я, что он может с успехом играть у меня? Да, я так думаю. Но он должен делать вещи, которые мне нравятся", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Добавим, следующий гол Мартиаля станет для него 25-м за клуб, и это означает, что "Юнайтед" придется выплатить очередной бонус "Монако" — в размере 8.5 миллионов фунтов.