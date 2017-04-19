Руни может сыграть с "Андерлехтом"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может вернуться в заявку своей команды на матч 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" в четверг вечером.

Напомним, 31-летний Руни находится вне игры с безголевого матча против "Вест Бромвича" в начале месяца. Однако сейчас Уэйн уже залечил свою лодыжку и возобновил полноценные тренировки. Поэтому Моуриньо рассчитывает на опыт своего капитана в преддверии ответной встречи с "Андерлехтом".



"Он уже работает, он прогрессирует, и если после сегодняшней тренировки его состояние будет хорошим, я включу его в число запасных на завтрашний матч. Он опытен и знает, каково это — играть на вылет. Думаю, такого рода игрок может быть полезен завтра".



"Если нам потребуется гол, он может нам помочь. Если нам потребуется сохранить результат, подержать мяч, сохранить контроль над игрой через владение мячом, то он тоже может быть полезен. Поэтому надеюсь, он будет чувствовать себя хорошо после дневной тренировки", — цитирует Моуриньо The Independent.



Также Жозе подтвердил, что защитники Фил Джонс с Крисом Смоллингом и полузащитник Хуан Мата все еще травмированы. Последний уже не имеет шансов вернуться до завершения сезона.