"Тоттенхэм" может купить Кина и отпустить Дайера в "Юнайтед"

"Тоттенхэм" готов вступить в борьбу за центрального защитника "Бернли" Майкла Кина, что в свою очередь может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить Эрика Дайера из "шпор".

Ожидается, что по окончании этого сезона Кин покинет "Терф Мур". Своей уверенной игрой за "бордовых" и сборную Англии Майкл сделал весомую заявку на переход в более серьезный клуб.



Определенный интерес к возвращению своего воспитанника, два года назад проданного "Бернли" всего за 2 миллиона фунтов, имеют "красные дьяволы", но еще сильнее их главный тренер Жозе Моуриньо хочет заполучить Дайера.



И вот сейчас стало известно, что в борьбу за Кина собирается вступить "Тоттенхэм", чей наставник Маурисио Почеттино готовит настоящий рейд на другие команды Премьер-Лиги — помимо Майкла, "шпоры" мечтают приобрести Росса Баркли из "Эвертона" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".



Как утверждает The Telegraph, переход Кина в "Тоттенхэм" повысил бы шансы на отъезд Дайера в "Юнайтед". Эрик счастлив в команде Почеттино, но свое долгосрочное будущее все-таки видит на позиции полузащитника.



Почеттино не может предоставить Дайеру какие-либо гарантии игры в центре поля — в отличие от Моуриньо, который восхищен универсальностью Эрика и готов предложить "шпорам" компенсацию порядка 40 миллионов фунтов, которых с лихвой хватит на приобретение Кина.