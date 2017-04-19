"Тоттенхэм" может купить Кина и отпустить Дайера в "Юнайтед"

Майкл Кин "Тоттенхэм" готов вступить в борьбу за центрального защитника "Бернли" Майкла Кина, что в свою очередь может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить Эрика Дайера из "шпор".

Ожидается, что по окончании этого сезона Кин покинет "Терф Мур". Своей уверенной игрой за "бордовых" и сборную Англии Майкл сделал весомую заявку на переход в более серьезный клуб.

Определенный интерес к возвращению своего воспитанника, два года назад проданного "Бернли" всего за 2 миллиона фунтов, имеют "красные дьяволы", но еще сильнее их главный тренер Жозе Моуриньо хочет заполучить Дайера.

И вот сейчас стало известно, что в борьбу за Кина собирается вступить "Тоттенхэм", чей наставник Маурисио Почеттино готовит настоящий рейд на другие команды Премьер-Лиги — помимо Майкла, "шпоры" мечтают приобрести Росса Баркли из "Эвертона" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".

Как утверждает The Telegraph, переход Кина в "Тоттенхэм" повысил бы шансы на отъезд Дайера в "Юнайтед". Эрик счастлив в команде Почеттино, но свое долгосрочное будущее все-таки видит на позиции полузащитника.

Почеттино не может предоставить Дайеру какие-либо гарантии игры в центре поля — в отличие от Моуриньо, который восхищен универсальностью Эрика и готов предложить "шпорам" компенсацию порядка 40 миллионов фунтов, которых с лихвой хватит на приобретение Кина.


Метки Бернли, Дайер, Кин, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2017 19:00

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  1. manutd-20champ 19.04.2017 19:33 # manutd-20champ
    забираем Каррик 2

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  2. pistolero-lfc 19.04.2017 19:28 # pistolero-lfc
    А Почему Ливерпуль не действует. Сука Клопп где твои очки?

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  3. gidro-met 19.04.2017 19:18 # gidro-met
    как раз на смену Каррику. Элегантно

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  4. mancunia-planet 19.04.2017 19:05 # mancunia-planet
    Дайер уже часто упоминается, похоже перейдет

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