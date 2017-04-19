"Борнмут" подтвердил перелом у Уилшира

Джек Уилшир "Борнмут" официально подтвердил перелом левой ноги у полузащитника Джека Уилшира, который уже не сыграет в пяти заключительных матчах этого сезона.

Напомним, сегодня утром английская пресса распространила неутешительные для Уилшира новости. И вот сейчас "вишенки" официально подтвердили эту информацию.

Свою травму Джек получил в матче минувшего уикенда против "Тоттенхэма". И хотя сделанные первым делом рентгеновские снимки не подтвердили перелома, серия дополнительных медицинских тестов позволила обнаружить трещину в малоберцовой кости.

В ближайшие дни игрок сборной Англии будет консультироваться с докторами, чтобы более точно установить характер проблемы и определить метод лечения. Однако эта травма фактически означает окончание аренды Джека из "Арсенала".

"Потерять Джека — это большая потеря для нас. Мы наслаждались совместной работой после его перехода в клуб в августе. Он очень нам помог в этом сезоне, на поле и вне его. Мы желаем ему скорейшего восстановления и благодарим его за его старание и профессионализм в период пребывания с нами", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.

Добавим, что из-за аналогичной травмы Уилшир пропустил большую часть прошлого сезона. Учитывая это обстоятельство, прогнозы докторов относительно выздоровления Джек могут оказаться неутешительными.


Метки Борнмут, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2017 18:00

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  1. last-chapter 19.04.2017 18:40 # last-chapter
    Jack Wheelchair

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  2. spartakk 19.04.2017 18:33 # spartakk
    Победитель по жизни.

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  3. dimon70 19.04.2017 18:32 # dimon70
    вовремя Сеня его скинул в колхоз,а так бы сейчас валялся в госпитале гг

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  4. paul-shark 19.04.2017 18:10 # paul-shark
    Такое е6ло, кееек.

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