Терри написал прощальное письмо болельщикам "Челси"

Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри обратился с открытым письмом к болельщиками "синих", назвав решение уйти из клуба "самым тяжелым в своей жизни".

Напомним, что в понедельник Терри объявил о своем уходе из "Челси" по окончании нынешнего сезона и завершении 22-летнего пребывания на "Стэмфорд Бридж". Два дня спустя Джон обратился к фанатам с прощальным письмом.

"Момент, когда мы с клубом выпустили заявление об уходе, стал очень эмоциональным для меня. Это самое трудное решение в моей жизни, но я всегда рассчитывал покинуть команду в подходящих обстоятельствах, подобающим образом и в подходящее время. И теперь это время настало".

"Я чувствую, что еще способен регулярно играть в футбол, но в "Челси" мои возможности будут ограничены, поэтому пришло время для нового испытания".

"В детстве я мечтал стать профессиональным футболистом, и я очень благодарен "Челси", своим маме, отцу и брату за то, что они дали мне эту возможность и оказали поддержку, благодаря чему я смог воплотить свою мечту".

"Я вырос в клубе из 14-летнего воспитанника академии до игрока, который подписал первый профессиональный контракт в 17 лет и в тот же год дебютировал в первой команде, чтобы позднее стать частью революции великого клуба. Все это вдохновило меня на то, чтобы продолжать совершенствоваться".

"При содействии и поддержке господина Абрамовича мы, игроки, получили возможность исполнять свои профессиональные желания и стать одним из крупнейших клубов мира. За это я хотел бы лично поблагодарить господина Абрамовича и руководство клуба, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы клуб продолжал развиваться на поле и за его пределами".

"На протяжении 22-х лет этот клуб был моей жизнью, дал мне возможность конкурировать с лучшими игроками, устанавливать рекорд за рекордом, выигрывать трофей за трофеем. И чем больше мы побеждали, тем сильнее становилось мое желание усердно работать и требовать большего от себя и команды. Эта одержимость помогла мне стать самым успешным капитаном в истории "Челси", и я чрезвычайно горд, что мне довелось встать в один ряд с такими игроками, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Холлинс и многими другими великими футболистами, стать одним из тех, кто сыграл за клуб наибольшее количество матчей".

"Я благодарю всех своих партнеров по команде и тренеров, с которыми мы работали на протяжении долгих лет. Идти плечом к плечу во многих битвах с вами было для меня честью".

"Я хотел бы поблагодарить мою замечательную семью за безграничную любовь и поддержку, которую она мне оказала. Хочу сказать спасибо моей жене Тони и детям Джорджи и Саммер. Вы были моей опорой на протяжении всей моей карьеры. Я вас очень люблю и за все благодарен. Вы праздновали мои успехи, когда я побеждал, и поддерживали меня, когда я проигрывал. Вы дали мне возможность все эти годы стремиться за своей мечтой на "Стэмфорд Бридж", и подтолкнули меня к тому, чтобы быть лучшим во всем. Мы сделали все это вместе. Наша семья всегда будет "синей" и будет гордиться этим".

"Я никогда не смогу передать словами ту любовь, которую испытываю к вам, болельщики "Челси". Поддержка, которую вы всегда оказывали - мне лично и всей команде - была просто феноменальна. Вы сыграли важную роль в моем успехе и вдохновили меня и команду на завоевание большого количества трофеев".

"Ношение капитанской повязки и статус капитана вашей команды, без сомнения, одно из самых значимых достижений в моей жизни. Я всего лишь надеюсь, что мне удалось отплатить вам своей преданностью и верностью, и я с нетерпением жду момента, чтобы вернуться в этот великий клуб в будущем в другой роли".

"Я хочу подчеркнуть, что путешествие ещё не закончено. Предстоит пройти долгий путь, и мы полны решимости закончить этот сезон на высокой ноте. Я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде и главному тренеру в оставшихся матчах", - написал Терри.



Метки болельщики, Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1369

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 19.04.2017 17:48 # chelseafanmd
    Не скоро в Челси появиться такой капитан....удачи бро)

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  2. al-faarabi 19.04.2017 17:47 # al-faarabi
    ну и шлюха, стоило проиграть челси, так сразу решил уйти, типичная легенда щолсе

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  3. hachidlo 19.04.2017 17:44 # hachidlo
    Легенда. Жаль, что не закончит карьеру в Челси.

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  4. reeker 19.04.2017 17:43 # reeker
    А прощальные письма сколсов,жирартов и карахеров админ выкладывал на фапл?

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  5. warham 19.04.2017 17:43 # warham
    После ОБОССАЛ письмо и писюном поставил клеймо.

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  6. gunars 19.04.2017 17:41 # gunars
    гпенсы такие сентиментальные, ах да ведь они геи))

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  7. mancunia-planet 19.04.2017 17:40 # mancunia-planet
    «Я рос болельщиком «Манчестер Юнайтед. И мой отец и мой дед – оба были болельщиками МЮ». (c)

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  8. svetachelsea 19.04.2017 17:36 # svetachelsea
    Легенда АПЛ

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  9. fc-zenit 19.04.2017 17:34 # fc-zenit
    Глыба английского футбола, Эталон защитника, настоящий капитан и живая легенда Челси. Спасибо за эти годы!
    З.ы. Эссьен, Дрогба, Лэмпард и вот теперь Терри(

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  10. jesus33 19.04.2017 17:31 # jesus33
    Может взять к себе на сезончик, как сутулого Лэмпурда?
    Хоть на скамейке Топ-клуба посидит.

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  11. superglor 19.04.2017 17:28 # superglor
    "Капитан, лидер, легенда.

    Вы заставляли разогревать унитазы в вашей помойке и я запомнил это на всю жизнь.

    Когда в финале лиги чемпионов от моего удара зависела судьба кубка, я как сутулая собака подскользнулась на газоне и пробила мимо. Лишив команду титула на глазах владельца, в столице его родины.

    Без зазрения совести я трахал жену одноклубника, за глаза называя его другом и играя плечо в плечо на одном фланге.

    Я опозорил всю Англию, лишившись капитанской повязки и завершив карьеру в сборной.

    В полуфинале победной ЛЧ я снова подставил всю команду, удалившись в первом тайме. Только чудо помогло вам пройти дальше, и без меня вы легко выиграли финал.

    Я клялся в верности клубу, но не хочу ехать в МЛС и в следующем сезоне буду пылить в АПЛ за другую команду."

    Ваш Джон Терри.

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  12. kos9k 19.04.2017 17:26 # kos9k
    Я хочу подчеркнуть, что путешествие ещё не закончено

    загадочная история джона сортирного

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  13. spartakk 19.04.2017 17:21 # spartakk
    смех смехом но это не топ-игрок. крепкий середняк

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  14. mancunia-planet 19.04.2017 17:21 # mancunia-planet
    тень Рио

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  15. beatboy 19.04.2017 17:20 # beatboy
    Самый крутой центральный дэф в новейшей истории АПЛ( Очень жаль

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  16. dnb 19.04.2017 17:18 # dnb
    а как же милфочки одноклубников?(

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  17. j-silver 19.04.2017 17:18 # j-silver
    Сльози на очах

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  18. selfish 19.04.2017 17:10 # selfish
    удачи

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  19. fc-zenit 19.04.2017 17:00 # fc-zenit
    Я прослезился(

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