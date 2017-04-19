Терри написал прощальное письмо болельщикам "Челси"
Капитан "Челси" Джон Терри обратился с открытым письмом к болельщиками "синих", назвав решение уйти из клуба "самым тяжелым в своей жизни".
Напомним, что в понедельник Терри объявил о своем уходе из "Челси" по окончании нынешнего сезона и завершении 22-летнего пребывания на "Стэмфорд Бридж". Два дня спустя Джон обратился к фанатам с прощальным письмом.
"Момент, когда мы с клубом выпустили заявление об уходе, стал очень эмоциональным для меня. Это самое трудное решение в моей жизни, но я всегда рассчитывал покинуть команду в подходящих обстоятельствах, подобающим образом и в подходящее время. И теперь это время настало".
"Я чувствую, что еще способен регулярно играть в футбол, но в "Челси" мои возможности будут ограничены, поэтому пришло время для нового испытания".
"В детстве я мечтал стать профессиональным футболистом, и я очень благодарен "Челси", своим маме, отцу и брату за то, что они дали мне эту возможность и оказали поддержку, благодаря чему я смог воплотить свою мечту".
"Я вырос в клубе из 14-летнего воспитанника академии до игрока, который подписал первый профессиональный контракт в 17 лет и в тот же год дебютировал в первой команде, чтобы позднее стать частью революции великого клуба. Все это вдохновило меня на то, чтобы продолжать совершенствоваться".
"При содействии и поддержке господина Абрамовича мы, игроки, получили возможность исполнять свои профессиональные желания и стать одним из крупнейших клубов мира. За это я хотел бы лично поблагодарить господина Абрамовича и руководство клуба, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы клуб продолжал развиваться на поле и за его пределами".
"На протяжении 22-х лет этот клуб был моей жизнью, дал мне возможность конкурировать с лучшими игроками, устанавливать рекорд за рекордом, выигрывать трофей за трофеем. И чем больше мы побеждали, тем сильнее становилось мое желание усердно работать и требовать большего от себя и команды. Эта одержимость помогла мне стать самым успешным капитаном в истории "Челси", и я чрезвычайно горд, что мне довелось встать в один ряд с такими игроками, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Холлинс и многими другими великими футболистами, стать одним из тех, кто сыграл за клуб наибольшее количество матчей".
"Я благодарю всех своих партнеров по команде и тренеров, с которыми мы работали на протяжении долгих лет. Идти плечом к плечу во многих битвах с вами было для меня честью".
"Я хотел бы поблагодарить мою замечательную семью за безграничную любовь и поддержку, которую она мне оказала. Хочу сказать спасибо моей жене Тони и детям Джорджи и Саммер. Вы были моей опорой на протяжении всей моей карьеры. Я вас очень люблю и за все благодарен. Вы праздновали мои успехи, когда я побеждал, и поддерживали меня, когда я проигрывал. Вы дали мне возможность все эти годы стремиться за своей мечтой на "Стэмфорд Бридж", и подтолкнули меня к тому, чтобы быть лучшим во всем. Мы сделали все это вместе. Наша семья всегда будет "синей" и будет гордиться этим".
"Я никогда не смогу передать словами ту любовь, которую испытываю к вам, болельщики "Челси". Поддержка, которую вы всегда оказывали - мне лично и всей команде - была просто феноменальна. Вы сыграли важную роль в моем успехе и вдохновили меня и команду на завоевание большого количества трофеев".
"Ношение капитанской повязки и статус капитана вашей команды, без сомнения, одно из самых значимых достижений в моей жизни. Я всего лишь надеюсь, что мне удалось отплатить вам своей преданностью и верностью, и я с нетерпением жду момента, чтобы вернуться в этот великий клуб в будущем в другой роли".
"Я хочу подчеркнуть, что путешествие ещё не закончено. Предстоит пройти долгий путь, и мы полны решимости закончить этот сезон на высокой ноте. Я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде и главному тренеру в оставшихся матчах", - написал Терри.
19.04.2017 17:00
Просмотров: 1369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не скоро в Челси появиться такой капитан....удачи бро)
(ответить)
ну и шлюха, стоило проиграть челси, так сразу решил уйти, типичная легенда щолсе
(ответить)
Легенда. Жаль, что не закончит карьеру в Челси.
(ответить)
А прощальные письма сколсов,жирартов и карахеров админ выкладывал на фапл?
(ответить)
После ОБОССАЛ письмо и писюном поставил клеймо.
(ответить)
гпенсы такие сентиментальные, ах да ведь они геи))
(ответить)
«Я рос болельщиком «Манчестер Юнайтед. И мой отец и мой дед – оба были болельщиками МЮ». (c)
(ответить)
Легенда АПЛ
(ответить)
Глыба английского футбола, Эталон защитника, настоящий капитан и живая легенда Челси. Спасибо за эти годы!
З.ы. Эссьен, Дрогба, Лэмпард и вот теперь Терри(
(ответить)
Может взять к себе на сезончик, как сутулого Лэмпурда?
Хоть на скамейке Топ-клуба посидит.
(ответить)
"Капитан, лидер, легенда.
Вы заставляли разогревать унитазы в вашей помойке и я запомнил это на всю жизнь.
Когда в финале лиги чемпионов от моего удара зависела судьба кубка, я как сутулая собака подскользнулась на газоне и пробила мимо. Лишив команду титула на глазах владельца, в столице его родины.
Без зазрения совести я трахал жену одноклубника, за глаза называя его другом и играя плечо в плечо на одном фланге.
Я опозорил всю Англию, лишившись капитанской повязки и завершив карьеру в сборной.
В полуфинале победной ЛЧ я снова подставил всю команду, удалившись в первом тайме. Только чудо помогло вам пройти дальше, и без меня вы легко выиграли финал.
Я клялся в верности клубу, но не хочу ехать в МЛС и в следующем сезоне буду пылить в АПЛ за другую команду."
Ваш Джон Терри.
(ответить)
Я хочу подчеркнуть, что путешествие ещё не закончено
загадочная история джона сортирного
(ответить)
смех смехом но это не топ-игрок. крепкий середняк
(ответить)
тень Рио
(ответить)
Самый крутой центральный дэф в новейшей истории АПЛ( Очень жаль
(ответить)
а как же милфочки одноклубников?(
(ответить)
Сльози на очах
(ответить)
удачи
(ответить)
Я прослезился(
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий