Терри написал прощальное письмо болельщикам "Челси"

Капитан "Челси" Джон Терри обратился с открытым письмом к болельщиками "синих", назвав решение уйти из клуба "самым тяжелым в своей жизни".

Напомним, что в понедельник Терри объявил о своем уходе из "Челси" по окончании нынешнего сезона и завершении 22-летнего пребывания на "Стэмфорд Бридж". Два дня спустя Джон обратился к фанатам с прощальным письмом.



"Момент, когда мы с клубом выпустили заявление об уходе, стал очень эмоциональным для меня. Это самое трудное решение в моей жизни, но я всегда рассчитывал покинуть команду в подходящих обстоятельствах, подобающим образом и в подходящее время. И теперь это время настало".



"Я чувствую, что еще способен регулярно играть в футбол, но в "Челси" мои возможности будут ограничены, поэтому пришло время для нового испытания".



"В детстве я мечтал стать профессиональным футболистом, и я очень благодарен "Челси", своим маме, отцу и брату за то, что они дали мне эту возможность и оказали поддержку, благодаря чему я смог воплотить свою мечту".



"Я вырос в клубе из 14-летнего воспитанника академии до игрока, который подписал первый профессиональный контракт в 17 лет и в тот же год дебютировал в первой команде, чтобы позднее стать частью революции великого клуба. Все это вдохновило меня на то, чтобы продолжать совершенствоваться".



"При содействии и поддержке господина Абрамовича мы, игроки, получили возможность исполнять свои профессиональные желания и стать одним из крупнейших клубов мира. За это я хотел бы лично поблагодарить господина Абрамовича и руководство клуба, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы клуб продолжал развиваться на поле и за его пределами".



"На протяжении 22-х лет этот клуб был моей жизнью, дал мне возможность конкурировать с лучшими игроками, устанавливать рекорд за рекордом, выигрывать трофей за трофеем. И чем больше мы побеждали, тем сильнее становилось мое желание усердно работать и требовать большего от себя и команды. Эта одержимость помогла мне стать самым успешным капитаном в истории "Челси", и я чрезвычайно горд, что мне довелось встать в один ряд с такими игроками, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Холлинс и многими другими великими футболистами, стать одним из тех, кто сыграл за клуб наибольшее количество матчей".



"Я благодарю всех своих партнеров по команде и тренеров, с которыми мы работали на протяжении долгих лет. Идти плечом к плечу во многих битвах с вами было для меня честью".



"Я хотел бы поблагодарить мою замечательную семью за безграничную любовь и поддержку, которую она мне оказала. Хочу сказать спасибо моей жене Тони и детям Джорджи и Саммер. Вы были моей опорой на протяжении всей моей карьеры. Я вас очень люблю и за все благодарен. Вы праздновали мои успехи, когда я побеждал, и поддерживали меня, когда я проигрывал. Вы дали мне возможность все эти годы стремиться за своей мечтой на "Стэмфорд Бридж", и подтолкнули меня к тому, чтобы быть лучшим во всем. Мы сделали все это вместе. Наша семья всегда будет "синей" и будет гордиться этим".



"Я никогда не смогу передать словами ту любовь, которую испытываю к вам, болельщики "Челси". Поддержка, которую вы всегда оказывали - мне лично и всей команде - была просто феноменальна. Вы сыграли важную роль в моем успехе и вдохновили меня и команду на завоевание большого количества трофеев".



"Ношение капитанской повязки и статус капитана вашей команды, без сомнения, одно из самых значимых достижений в моей жизни. Я всего лишь надеюсь, что мне удалось отплатить вам своей преданностью и верностью, и я с нетерпением жду момента, чтобы вернуться в этот великий клуб в будущем в другой роли".



"Я хочу подчеркнуть, что путешествие ещё не закончено. Предстоит пройти долгий путь, и мы полны решимости закончить этот сезон на высокой ноте. Я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде и главному тренеру в оставшихся матчах", - написал Терри.