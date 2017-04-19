Браво отказывается уходить из "Сити"
Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво отклонил уже несколько предложений из Европы и полон решимости остаться на "Этихад".
33-летний Браво пережил непростой дебютный сезон в Премьер-Лиге. По ходу кампании чилиец лишился доверия со стороны главного тренера Пепа Гвардиолы и теперь вынужден конкурировать за место в составе с Вилли Кабальеро.
По слухам, грядущим летом Гвардиола рассчитывает пригласить в "Сити" Джордана Пикфорда из "Сандерленда" или Эдерсона, представляющего "Бенфику". Такие широкомасштабные планы тренера совсем не смущают Клаудио, утверждает Goal.
Более того, за последний месяц Браво отклонил сразу несколько предложений из Испании, Италии и Германии. Клаудио продолжает привыкать к Манчестеру, вовсю изучает английский язык и рассчитывает задержаться в клубе с "Этихад".
19.04.2017 16:00
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А условный куртуа бы на его месте уже свалил из своего клубишки.
Другое дело, что он никому не нужен.
А Браво преданный, молодец.
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