Силва мечтает играть в Премьер-Лиге

Вингер "Монако" Бернарду Силва заявил, что доволен своей игрой за французский клуб, но мечтает попробовать себя в Премьер-Лиге.

Ранее в этом сезоне стало известно, что за игрой 22-летнего Силвы внимательно следят скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Главным препятствием к заключению сделки могут стать лишь отступные за португальца в размере 70 миллионов фунтов.



Сам Бернарду доволен своим положением в "Монако", однако от мечты попробовать себя в топ-чемпионате не отказывается. Среди прочих Силва предпочитает Премьер-Лигу и Ла Лигу.



"Сейчас я счастлив в "Монако", мы проводим вместе уже третий сезон, но, конечно, все игроки хотят выступать в лучших чемпионатах планеты. Для меня лучшими остаются Испания и Англия - я мечтаю попробовать свои силы там", - сообщил Силва CNN.