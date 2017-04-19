Силва мечтает играть в Премьер-Лиге

Бернарду Силва Вингер "Монако" Бернарду Силва заявил, что доволен своей игрой за французский клуб, но мечтает попробовать себя в Премьер-Лиге.

Ранее в этом сезоне стало известно, что за игрой 22-летнего Силвы внимательно следят скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Главным препятствием к заключению сделки могут стать лишь отступные за португальца в размере 70 миллионов фунтов.

Сам Бернарду доволен своим положением в "Монако", однако от мечты попробовать себя в топ-чемпионате не отказывается. Среди прочих Силва предпочитает Премьер-Лигу и Ла Лигу.

"Сейчас я счастлив в "Монако", мы проводим вместе уже третий сезон, но, конечно, все игроки хотят выступать в лучших чемпионатах планеты. Для меня лучшими остаются Испания и Англия - я мечтаю попробовать свои силы там", - сообщил Силва CNN.



Метки Монако, Премьер-Лига, Силва

Автор foxmcfc   

Дата 19.04.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 19.04.2017 15:57 # jesus33
    Тень Давида Сильвы.
    Но лучше какого-нибудь шлака из chelsea.

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  2. abse 19.04.2017 15:34 # abse
    Главное чтобы не оказался как Марез - односезонка

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  3. reeker 19.04.2017 15:01 # reeker
    Вот этого топаря в Челси надо,а не всяких Санчесов.

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