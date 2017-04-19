"Севилья" рассматривает Почеттино на замену Сампаоли

"Севилья" выйдет на главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, если рулевой андалусийцев Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины по окончании сезона.

45-летний Почеттино является одним из самых востребованных специалистов в мире, но уже пообещал, что не возглавит "Барселону", куда его сватает пресса. Есть вероятность, что Маурисио все-таки вернется в Ла Лигу, но в более скромный клуб.



Как сообщает Daily Mirror, фигурой Маурисио, бывшего игрока "Эспаньола" и ПСЖ, заинтересовалась "Севилья". Клуб из Андалусии рассматривает Почеттино в качестве потенциальной замены для Хорхе Сампаоли.



По окончании сезона Сампаоли с большой долей вероятности отправится в сборную Аргентины и оставит свой пост. В идеале "Севилья" хотела бы заменить Хорхе на его амбициозного соотечественника.