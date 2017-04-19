Дайер: "Тоттенхэм" не остановить"

Тоттенхэм Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер предупредил, что его команду невозможно остановить в погоне за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

Благодаря длительной серии из побед "шпорам" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" с 13 очков до четырех. По словам Дайера, "Тоттенхэм" просто невозможно остановить в погоне за "синими".

"Вера игроков сделала из нас команду, которую невозможно остановить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть оставшиеся матчи, пускай судьба титула зависит и от других команд тоже".

"Наши последние успехи – это целиком и полностью плод командной работы. Болельщики довольны нами, они видят, что игроки отдают всего себя без остатка, а управляет ими такой же молодой и амбициозный тренер", - цитирует Дайера Daily Mirror.


Метки Дайер, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 19.04.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 808

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  1. j-silver 19.04.2017 14:16 # j-silver
    один в один вскукареки с прошлого года

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  2. knvlay 19.04.2017 14:14 # knvlay
    Обоссым вас на ухл изи

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  3. winnerd 19.04.2017 14:02 # winnerd
    что-то раскудахкались петушки ,общипают их в субботу злые короли Лондона

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  4. chebrec 19.04.2017 14:02 # chebrec
    Ишь как закукарекаал петушок даер видимо в себя и команду поверил

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  5. manutd-20champ 19.04.2017 13:46 # manutd-20champ
    самим себя остановите

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  6. petertosh 19.04.2017 13:29 # petertosh
    Декларативно. Ещё с маню и арсом катать, да и выезды к пэлас и лестеру простыми не будут.

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  7. adilet991 19.04.2017 13:16 # adilet991
    Раньше думалось "кто, если не Мы"
    Теперь думается "куры, если не Мы"

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  8. narcot 19.04.2017 13:04 # narcot
    сами себя остановите. вы же тоттенхем

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