Дайер: "Тоттенхэм" не остановить"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер предупредил, что его команду невозможно остановить в погоне за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

Благодаря длительной серии из побед "шпорам" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" с 13 очков до четырех. По словам Дайера, "Тоттенхэм" просто невозможно остановить в погоне за "синими".



"Вера игроков сделала из нас команду, которую невозможно остановить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть оставшиеся матчи, пускай судьба титула зависит и от других команд тоже".



"Наши последние успехи – это целиком и полностью плод командной работы. Болельщики довольны нами, они видят, что игроки отдают всего себя без остатка, а управляет ими такой же молодой и амбициозный тренер", - цитирует Дайера Daily Mirror.