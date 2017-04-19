Дайер: "Тоттенхэм" не остановить"
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер предупредил, что его команду невозможно остановить в погоне за чемпионским титулом Премьер-Лиги.
Благодаря длительной серии из побед "шпорам" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" с 13 очков до четырех. По словам Дайера, "Тоттенхэм" просто невозможно остановить в погоне за "синими".
"Вера игроков сделала из нас команду, которую невозможно остановить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть оставшиеся матчи, пускай судьба титула зависит и от других команд тоже".
"Наши последние успехи – это целиком и полностью плод командной работы. Болельщики довольны нами, они видят, что игроки отдают всего себя без остатка, а управляет ими такой же молодой и амбициозный тренер", - цитирует Дайера Daily Mirror.
19.04.2017 13:00
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один в один вскукареки с прошлого года
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Обоссым вас на ухл изи
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что-то раскудахкались петушки ,общипают их в субботу злые короли Лондона
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Ишь как закукарекаал петушок даер видимо в себя и команду поверил
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самим себя остановите
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Декларативно. Ещё с маню и арсом катать, да и выезды к пэлас и лестеру простыми не будут.
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Раньше думалось "кто, если не Мы"
Теперь думается "куры, если не Мы"
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сами себя остановите. вы же тоттенхем
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