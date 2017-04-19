Джо Харт хочет вернуться в Премьер-Лигу

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт откажется от его одного сезона аренды в "Торино", чтобы вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

На прошлой неделе стало известно, что "Торино" обратился к "горожанам" насчет продления аренды Харта на весь следующий сезон, однако в этом не заинтересован ни сам Джо, ни "Сити", предпочитающий продать своего игрока.



Отъезд Харта в Италию прошлым летом во многом был вынужденной мерой — у Джо попросту не оставалось времени, чтобы договориться о постоянном трансфере с кем-либо, поэтому он был вынужден согласиться на сезон аренды в "Торино".



Как утверждает Daily Mirror, сейчас Харт предпочитает вернуться на родину и выступать в Премьер-Лиге, чтобы сохранить за собой статус первого номера сборной Англии. Это очень важно для Джо, ведь следующий сезон предшествует Чемпионату Мира 2018 года в России.



Среди клубов, которые могут проявить интерес к Харту, значатся "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль". Ожидается, что для приобретения Джо будет достаточно суммы порядка 20 миллионов фунтов.