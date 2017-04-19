Давид Оспина, возможно, договорился с "Фенербахче"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина договорился о переходе в "Фенербахче" грядущим летом, если верить информации в турецкой прессе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Оспина провел лишь два матча, да и те — когда не был доступен первый номер "канониров" Петр Чех. Тренер Арсен Венгер продемонстрировал свою веру в Давида, ставя того на игры Лиги Чемпионов, однако этого колумбийцу оказалось мало.



Как сообщает talkSPORT со ссылкой на турецкую прессу, желание играть регулярно подтолкнуло 28-летнего Оспина к решению покинуть "Эмирейтс" по окончании сезона. Рассмотрев ряд вариантов, Давид выбрал для продолжения карьеры "Фенербахче".



Сообщается, что голкипер уже согласовал с клубом из Стамбула контракт на четыре года. Зарплата Оспины в "Фенербахче" составит 40 тысяч фунтов, а "Арсенал" в качестве компенсации получит 3 млн. фунтов.