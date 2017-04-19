Шекспир призвал "Лестер" вернуться в Лигу Чемпионов

Наставник "Лестера" Крейг Шекспир надеется, что его команда почувствовала вкус к Лиге Чемпионов и теперь постарается туда вернуться.

В среду вечером "лисы" завершили выступление в Лиге Чемпионов, сыграв дома вничью с "Атлетико" (1:1). Подопечные Шекспира показали себя с лучшей стороны, но так и не смогли ликвидировать голевой дефицит после первого матча 1/4 финала (1:0).



Шекспир надеется, что дебютный сезон в Лиге Чемпионов разбудил в его подопечных аппетит к этому турниру. Крейг хочет, чтобы "лисы", наладив свои дела в Премьер-Лиге, предприняли попытку вернуться в европейскую элиту.



"Конечно, я расстроен вылетом, но в то же время безмерно горжусь игрой. Думаю, мы действительно хорошо постарались против такого превосходного соперника. Их история говорит сама за себя — они дважды были финалистами за три последних года. Мы по-прежнему чувствуем, что сохраняли шансы с самого начала и до конца. Мы хорошо потрудились сегодня вечером, но споткнулись о последнее препятствие".



"Надеюсь, наша выгода будет в том, что игроки захотят это повторить. Они очень расстроены, но, как я уже сказал, они могут гордиться тем, чего достигли. Они должны хотеть снова это почувствовать. Все игроки хотят выступать на высшем уровне — уровне Лиги Чемпионов. Однако теперь нам нужно вернуться к победам в Премьер-Лиге", — цитирует Шекспира The Guardian.