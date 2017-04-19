"Борнмут" лидирует в борьбе за Джона Терри
"Борнмут" лидирует в борьбе за капитана "Челси" Джона Терри, который грядущим летом покинет "Стэмфорд Бридж".
На текущей неделе лидеры Премьер-Лиги официально подтвердили, что истекающий контракт 36-летнего защитника продлен не будет. Свое решение уйти Терри мотивировал желанием играть.
Как утверждает Daily Mirror, интерес к Джону из МЛС и Китая невелик, что повышает шансы на то, что ветеран останется на родине. Ожидается, что в услугах Терри будут заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-Лиги.
Однако наибольшие шансы заполучить экс-капитана сборной Англии имеет "Борнмут", чей тренер Эдди Хау является большим поклонником Джона и интересовался его доступностью еще в зимнее трансферное окно.
По информации издания, "вишенки" уже приступили к работе над этим трансфером. Помимо Терри, Хау надеется заполучить и его одноклубника голкипера Асмира Беговича.
19.04.2017 09:00
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