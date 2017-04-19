"Борнмут" лидирует в борьбе за Джона Терри

"Борнмут" лидирует в борьбе за капитана "Челси" Джона Терри, который грядущим летом покинет "Стэмфорд Бридж".

На текущей неделе лидеры Премьер-Лиги официально подтвердили, что истекающий контракт 36-летнего защитника продлен не будет. Свое решение уйти Терри мотивировал желанием играть.



Как утверждает Daily Mirror, интерес к Джону из МЛС и Китая невелик, что повышает шансы на то, что ветеран останется на родине. Ожидается, что в услугах Терри будут заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-Лиги.



Однако наибольшие шансы заполучить экс-капитана сборной Англии имеет "Борнмут", чей тренер Эдди Хау является большим поклонником Джона и интересовался его доступностью еще в зимнее трансферное окно.



По информации издания, "вишенки" уже приступили к работе над этим трансфером. Помимо Терри, Хау надеется заполучить и его одноклубника голкипера Асмира Беговича.