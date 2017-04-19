"Юнайтед" предложит новый контракт Андеру Эррере

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" собирается предложить своему полузащитнику Андеру Эррере новый контракт с увеличенной до 120 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

По ходу этого сезона 27-летнему испанцу удалось утвердиться в качестве ключевого игрока "красных дьяволов", а в минувший уикенд против "Челси" Эррера провел, возможно, свой лучший матч при Жозе Моуриньо на тренерском мостике.



Сумев заслужить доверие Моуриньо, у которого изначально были некоторые сомнения насчет соответствия экс-игрока "Атлетика" английскому футболу, теперь Андер может рассчитывать на новую сделку.



Сейчас у Эрреры остается еще один полный год по действующему контракту, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" хочет связать будущее игрока сборной Испании на более длительный срок.



Как сообщает Daily Mail, "дьяволы" планируют сесть за стол переговоров с представителями Эрреры в период летнего межсезонья. Ожидается, что все пройдет гладко, поскольку Андер счастлив в Манчестере и открыт к продлению сотрудничества.