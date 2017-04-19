"Челси" пострадал от вирусной болезни перед выездом к МЮ

Подготовка "Челси" к матчу минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед" была нарушена вирусным заболеванием, жертвой которого стали сразу несколько игроков команды Антонио Конте.

В воскресенье "синие" потерпели довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" со счетом 2:0, даже ни разу не пробив в створ. Команда Конте не была похожа сама на себя.



Как стало известно Sky Sports, одной из причин невыразительной игры лидера Премьер-Лиги мог стать некий вирус, затронувший по меньшей мере трех футболистов "Челси".



Уже во время предматчевой разминки себя неважно почувствовал фланговый защитник Маркос Алонсо, в результате чего Конте был вынужден в срочном порядке перекраивать стартовый состав. На некоторую слабость пожаловались и Виктор Мосес с Диего Костой, однако они все равно вышли с первых минут.



Ожидается, что все трое упомянутых игроков, а также голкипер Тибо Куртуа, пропустивший выезд в Манчестер из-за травмы лодыжки, успеют восстановиться и набрать форму к полуфиналу Кубка Англии против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.