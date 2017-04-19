"Челси" пострадал от вирусной болезни перед выездом к МЮ
Подготовка "Челси" к матчу минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед" была нарушена вирусным заболеванием, жертвой которого стали сразу несколько игроков команды Антонио Конте.
В воскресенье "синие" потерпели довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" со счетом 2:0, даже ни разу не пробив в створ. Команда Конте не была похожа сама на себя.
Как стало известно Sky Sports, одной из причин невыразительной игры лидера Премьер-Лиги мог стать некий вирус, затронувший по меньшей мере трех футболистов "Челси".
Уже во время предматчевой разминки себя неважно почувствовал фланговый защитник Маркос Алонсо, в результате чего Конте был вынужден в срочном порядке перекраивать стартовый состав. На некоторую слабость пожаловались и Виктор Мосес с Диего Костой, однако они все равно вышли с первых минут.
Ожидается, что все трое упомянутых игроков, а также голкипер Тибо Куртуа, пропустивший выезд в Манчестер из-за травмы лодыжки, успеют восстановиться и набрать форму к полуфиналу Кубка Англии против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.
19.04.2017 07:00
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половым путем передали
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мда, опять саф постарался
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верим верим
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Так вот в чем проявился тактический гений Моура! Отравил раздевалку. Хитер брат
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Начинается. Проиграли да и ладно. Нет нужно ссылаться на вирусы и прочее. Уже забыли все. А коста такой урод наверное потому что инопланетяне анальный зонд вставили ему вот и бесится. А еще нужна новость что терри уходит потому что полкоманды отравилось и в раздевалке пахнет дерьмом
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Придумали отмазку! :D
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