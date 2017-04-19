"Челси" пострадал от вирусной болезни перед выездом к МЮ

Диего Коста Подготовка "Челси" к матчу минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед" была нарушена вирусным заболеванием, жертвой которого стали сразу несколько игроков команды Антонио Конте.

В воскресенье "синие" потерпели довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" со счетом 2:0, даже ни разу не пробив в створ. Команда Конте не была похожа сама на себя.

Как стало известно Sky Sports, одной из причин невыразительной игры лидера Премьер-Лиги мог стать некий вирус, затронувший по меньшей мере трех футболистов "Челси".

Уже во время предматчевой разминки себя неважно почувствовал фланговый защитник Маркос Алонсо, в результате чего Конте был вынужден в срочном порядке перекраивать стартовый состав. На некоторую слабость пожаловались и Виктор Мосес с Диего Костой, однако они все равно вышли с первых минут.

Ожидается, что все трое упомянутых игроков, а также голкипер Тибо Куртуа, пропустивший выезд в Манчестер из-за травмы лодыжки, успеют восстановиться и набрать форму к полуфиналу Кубка Англии против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1955

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Последние комментарии:




  1. sharap 19.04.2017 08:29 # sharap
    половым путем передали

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  2. farot 19.04.2017 08:28 # farot
    мда, опять саф постарался

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  3. mu-fc 19.04.2017 07:49 # mu-fc
    верим верим

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  4. bushido 19.04.2017 07:45 # bushido
    Так вот в чем проявился тактический гений Моура! Отравил раздевалку. Хитер брат

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  5. havedriven 19.04.2017 07:11 # havedriven
    Начинается. Проиграли да и ладно. Нет нужно ссылаться на вирусы и прочее. Уже забыли все. А коста такой урод наверное потому что инопланетяне анальный зонд вставили ему вот и бесится. А еще нужна новость что терри уходит потому что полкоманды отравилось и в раздевалке пахнет дерьмом

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  6. antiterror 19.04.2017 07:01 # antiterror
    Придумали отмазку! :D

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